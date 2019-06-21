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За продажу больничных в Минской области задержали завотделением районной больницы

  • 21.06.2019, 13:25

Иногда посредником с желающими неделю-две не ходить на работу была санитарка этой же больницы.

В одном из райцентров Минской области задержали заведующего хирургическим отделением больницы. По версии следствия, он за деньги выписывал фиктивные больничные, пишет tut.by.

«К нам поступила оперативная информация о том, что в одном из районных центров Минской области за умеренную плату можно нелегально получить настоящий больничный лист со всеми необходимыми реквизитами», — рассказал начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

В ходе проверки это подтвердилось, фигурантом оказался заведующий хирургическим отделением районной больницы. Иногда посредником с желающими неделю-две не ходить на работу была санитарка этой же больницы, считает следствие.

Медика задержали с поличным, когда утром 19 июня на рабочем месте он получил деньги через санитарку от водителя транспортного предприятия за выдачу больничного.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Подозревают, что на его счету десятки таких эпизодов.


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