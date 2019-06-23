Как белорус попал в польскую киноиндустрию 23.06.2019, 22:26

Источник: onliner.by

Наш соотечественник рассказал, как в Польше можно разнообразить офисные будни.

Пару лет назад у Алексея случился творческий кризис и он переехал в Польшу на скучную офисную работу. Потом кризис прошел, а локация осталась, и QA-специалист начал искать варианты, как разнообразить офисные будни. Вспомнил про свое театральное прошлое и попал в польскую киноиндустрию, где, если хорошенько постараться, можно зарабатывать статистом $600 в месяц. Теперь рассказывает про лайфхаки для начинающих.

Источник: onliner.by

Алексей представляется как режиссер и актер театра и кино, а еще бизнес-тренер. Вообще, он сейчас работает QA-специалистом в небольшой польской компании, но говорит в первую очередь про театр и кино — свое призвание. Он родился в небольшой деревеньке под Борисовом, отучился на инженерном факультете, потом в аспирантуре, поработал преподавателем в школе, а параллельно с этим активно работал над созданием собственной труппы, пишет onliner.by.

«На Bentley в Беларусь не катаемся»

— Мы катались по всей Европе, когда-то открывали первый форум уличного театра, делали минский фестиваль огня, — рассказывает Алексей. — А потом у меня случился затяжной творческий кризис. Вся эта театрально-поездочная жизнь крайне привлекательная, когда ты смотришь мультфильм «Бременские музыканты» или слушаешь байки от рассказчика за столом. А на деле становится тяжеловато спустя несколько лет, когда снова 48 часов проводишь за рулем во время поездки на север Норвегии с труппой. Вся эта жизнь меня утомила, поэтому я нашел айтишную работу.

Источник: onliner.by

Где-то с 2016 года я начал сворачивать театральную деятельность и вот уже два года живу в Польше.

Переехал я туда для скучной офисной работы после затяжного творческого кризиса: об этом нужно говорить с психотерапевтом, а не с читателями. Нашел в Польше работу в сфере IT (я еще в Беларуси работал QA-специалистом, потому что это позволяло отдохнуть от театральной суеты). Имея опыт, хорошую свежую голову и инженерное образование, найти работу легко. Мне понадобилось три месяца, чтобы изучить рынок труда, разослать резюме, пройти собеседования и устроиться на работу, и в начале 2018 года я уехал.

У айтишников в Польше зарплата повыше, чем у среднестатистического работника. Это позволяет больше тратить. С другой стороны, я эмигрант с Востока, а отношение к таким, как я, похуже, чем к эмигрантам с Запада. Но живется хорошо. Конечно, подтягиваем ремни и никакого шика нет — на новых Bentley в Беларусь не приезжаем, а выбираем самые дешевые автобусы. И едим не в ресторанах, а катаемся раз в неделю в супермаркет. Зато есть возможность иногда выехать на море.

(Про основную, офисную работу Алексей рассказывает вскользь и говорит, что она скучная. Когда творческий кризис отступил и захотелось снова как-то разнообразить монотонные рабочие будни, мужчина начал искать варианты. Так в его жизни появилось польское кино: сфера творческая, но с множеством нюансов, о которых Алексей и рассказывает.)

«Если у тебя не третий размер груди, шансы уменьшаются»

— У меня снова появился интерес к кино и театру. Я начал приглядываться, поучаствовал пару раз в массовках, а потом появились роли второго и первого плана. Теперь при желании я могу проводить на такой работе каждый день и получать 25 долларов за съемку — деньги не очень большие, поэтому в основном этим занимаются бедные студенты, у которых финансов нет совсем: если постараться и очень напрячься, то в месяц можно заработать где-то 600 долларов. Это приближается к зарплате не очень квалифицированного польского работника. Я заказы фильтрую тщательно и снимаюсь не так часто, поэтому зарабатываю примерно $250 в месяц.

Для начала расскажу, как вообще попасть в эту сферу. В Польше есть несколько групп в Facebook, в которых можно найти предложения по работе статистом. Желательно эти группы регулярно проверять: примерно пять из них достаточно активные, как минимум раз в два дня там бывают новые предложения. Обычно они очень специфические и нужно соответствовать требованиям. Например, нужны девушки для отыгрывания соцопроса на улице. Мол, что вы думаете про этот торговый центр? Если ты не девушка, если тебе не 20—25 лет и у тебя не третий размер груди, то смысла туда идти нет. За такую работы эти девушки получат 50 злотых за два часа — это хорошее предложение.

Впрочем, есть и стандартные объявления вроде набора на кастинг статистов — актеров массовки такого-то фильма от 17 до 80 лет. Обычно просят людей без экстремальных элементов внешнего вида: если у тебя нет пирсинга или татухи на пол-лица, можно идти.

Как происходит кастинг? В Польше работает несколько профессиональных агентств, которые занимаются перепродажей статистов. У них есть огромная база потенциальных актеров массовки на все случаи жизни, и они набирают группы на съемки для киношников. Условно, на съемки нужно 200 человек, и агентство получает определенную сумму — часть этих денег оно забирает за свои услуги, а часть выплачивает статистам. Получается примерно на 40 процентов меньше, чем если бы ты напрямую работал с киношниками. С одной стороны, ты получаешь меньше денег, с другой — значительно увеличиваешь количество заказов, потому что, когда твое портфолио попадает в базу агентств, тебе несколько раз в день начинают приходить SMS с предложениями о работе. Понятно, что киношники не хотят работать с таким количеством статистов и вести документацию. Тем более когда нужно постоянно контролировать процесс: на площадке могут появиться деклассированные элементы, произойти кражи. А так на себя всю эту работу берет агентство, которое подписывает все контракты и приводит своего «пастуха», который смотрит за массовкой.

Уже на кастинге вам предложат заполнить анкету, и без разговорного польского может быть очень сложно. Но если под рукой есть телефон с онлайн-переводчиком, это может значительно облегчить задачу. Если в агентстве видят наличие опыта, тебя могут вытянуть на более серьезные съемки — первые и вторые роли. Опыт не гарантия, но повышает шансы на интересную работу.

Источник: onliner.by

Но даже если вы откликнулись на предложение, не факт, что получите работу. Агентство может ответить: «Извините, вас не выбрал режиссер». Это значит, что вы в итоге не подошли по каким-то параметрам. Бывает, что и сам отказываешься, потому что получаешь куда более выгодное предложение. Разовые отмены баном не чреваты: для этого нужно систематически подводить агентство.

Сейчас я подписан на шесть агентств, и от них постоянно приходят SMS. Я тщательно фильтрую предложения и соглашаюсь далеко не на все. Обычно я один-два раза в год получаю первую роль для съемок в рекламе: это примерно $1200 за то, что твое лицо в рекламе напитка будет улыбаться с баннеров по всей Европе. Чуть чаще можно получить роль второго плана в каком-нибудь артхаусном фильме. Ну а работа статистом — хоть каждый день.

«Берите с собой коврик и маску для сна: ждать придется долго»

— В определенное время ты приезжаешь на встречу. Тебе дают лист с контрактом, в котором нужно написать свои данные, а дальше вы организованно выезжаете на место съемок.

А потом начинается тупое ожидание, и два-три часа ты ждешь начала съемок. Я понимаю, зачем это нужно организаторам: они должны всех собрать в кучу, предусмотреть множество факторов (человеческий в первую очередь). Но для простых «баранов»-статистов это тупое время ожидания. Я обычно открываю книжечку, ложусь загорать, так что берите с собой какой-нибудь коврик, повязку на глаза, чтобы поспать, книжку или телефон с интернетом. Бывает, что тебя отвозят за 100 километров от Варшавы и деваться просто некуда. Ты сидишь и ждешь, пока начнутся съемки, — однажды я ждал пять часов.

А потом начинаются два часа очень интенсивной работы и беготни. Или два часа беготни, пять часов ожидания и сверхурочная съемка еще на час.

Чаще всего на месте работает куратор, который выполняет функцию «пастуха». А есть помощник режиссера, который точно видит картинку в кадре. Он расставляет всех по местам: вот вы будете в очереди за пивом стоять, а вы рассредоточьтесь в пространстве, ходите и общайтесь — никаких одиночек. Потом они смотрят в кадр и руководят процессом. И ты, например, ближайшие два часа 15 минут стоишь, а полминуты идешь в кадре и вытираешь пот со лба.

Источник: onliner.by

На каждые 4—6 часов работы предусмотрен один этап кормления — подход достаточно человечный. Когда подходит время и заканчивается план, раздают бутерброды или даже суп. Ну как сказать суп… Два черпачка томатной жидкости, в которой плавает несколько макаронин и, если повезет, кусочек мяса. Хотя бывают съемки, на которых кормят хорошо. Особенно если массовка маленькая или ты не статист, а снимаешься в эпизодической роли. Тогда — безлимитная пицца. Но есть маленькие лайфхаки. Например, съемочная бригада далеко не всегда знает в лицо всех актеров первых и вторых ролей, так что простой человек из массовки может пробраться к столу с чаем, печеньками и фруктами для киношников и взять себе что-то перекусить: главное, чтобы вас не обнаружил «пастух» из агентства. Ну а у меня бывали случаи, когда я отыгрывал статиста в одиночку: нужно было изображать тело на операционном столе. Тогда меня пускали в автобус с кейтерингом, и там еда была как в четырехзвездочных отелях.

Вообще, статист — это расходный материал вроде маечек, которые рвутся. И если кто-то хочет прорваться из статистов на роли второго плана, то про эту идею можно забыть, потому что статистов не замечают. Это те, кто не должен показывать свое лицо. Почти в любом кино незаметность статиста подчеркивает яркость главного героя. Ну и вторая причина: статисты чаще всего вообще не умеют играть — в основном это студенты, работяги.

«Селфи делайте тайком»

— Цены за съемку варьируются от 15 до 25 долларов. Это где-то четыре часа работы, иногда со сверхурочными, которые оплачиваются отдельно. Правда, и здесь есть свои нюансы: на съемочной площадке бывают задержки. Если задержка больше двух часов, то она оплачивается как сверхурочные. А если меньше, то вам попытаются за нее не платить. Можно поднять скандальчик: мол, мы договаривались до 22, а сейчас уже 23! И тогда, скорее всего, засуетятся и постараются тебе добавить, но так, чтобы об этом никто не знал.

Источник: onliner.by

На площадку стремятся не пускать людей с мобильными телефонами, потому что звук рингтона сразу портит кадр, а это большие траты. Так что звук лучше выключить и незаметно пронести с собой смартфон. Селфи и просто съемки на площадке запрещены категорически: попадание кадров фильма в соцсети до того, как он официально представлен, с точки зрения авторских прав не должно быть допустимо. Делайте селфи тайком, чтобы никто не заметил.

В начале ожидания съемок есть очень важная процедура: проход через костюмера. Он или смотрит на тебя и говорит, что все окей, ты подходишь для съемок, или ведет тебя в костюмерную. В очень редких случаях, когда костюмерная уже пустая, а внешний вид не соответствует брифу, вас могут не допустить к съемкам. Но лучше все-таки не брать на работу свою идеальную одежду. Есть такой режиссер Патрик Вега, у которого часто бывают массированные сцены. Планы достаточно тяжелые, и за них платят мало. Плюс для студентов в том, что таких планов много и легко найти работу, минус — работа тяжелая и вам не понравится: за полную ночь можно заработать около 15 долларов.

Однажды людей на съемках у Вега поливали бутафорской кровью и слизью и делали это без предупреждения. Статистам сказали: «Ложитесь, вы умерли, вы трупы». А потом эти трупы сверху полили кровью. При этом часто люди приходят в собственных костюмах, причем в брифе было написано: «Отыгрываем очень пафосный бал тайного общества сатанистов». Люди надевают лучшие платья и костюмы, а их поливают бутафорской кровью не самого хорошего качества — отстирать ее практически нереально. Платить за порчу одежды никто не планирует. Как минимум агентство попытается этого не делать, но вы можете поскандалить. Правда, для этого нужно хорошо знать польский язык и разбираться в юридических тонкостях.

Сейчас рынок статистов в Польше очень поменялся. Если год назад здесь было 40% непольскоязычных работников, то сейчас их около 80%: в основном это украинцы и бедные студенты. Ну а сравнивать этот рынок с белорусским вообще нет смысла, потому что в Беларуси его просто нет: у нас ты можешь получить один заказ в неделю от силы. А Польша — выгодный регион, где рабочая сила дешевая, но из Европы доехать легко.