Доллар подорожал на торгах в Минске 26.06.2019, 14:13

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Российский рубль подешевел.

Доллар на торгах 26 июня подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар сегодня подорожал на Br0,0044, его курс составил Br2,0395 за $1 (на торгах 25 июня - Br2,0351 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0003 - Br2,3164 за 1 евро (25 июня - Br2,3167 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0088 и составляет Br3,2437 за 100 российских рублей (25 июня - Br3,2525 за 100 российских рублей).