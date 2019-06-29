Составлен рейтинг городов с самыми большими дорожными пробками 29.06.2019, 11:08

В новый рейтинг TomTom Traffic Index вошло 403 города из 56 стран мира.

Минск пока в рейтинге автомобильных заторов не присутствует.

Нидерландская компания TomTom, выпускающая спутниковое навигационное оборудование и электронные дорожные карты, опубликовала очередной рейтинг загруженности дорог городов мира (TomTom Traffic Index, выходит 8 раз, впервые в 2007 г.). В исследование, описывающее 2017 и 2018 годы, вошли 403 города с населением свыше 800 000 человек в 56 странах со всего мира. Для вычисления индекса TomTom используют анонимные данные от сигналов GPS-устройств пользователей – смартфонов и встроенных навигаторов автомобилей. Индекс показывает усредненную по году разницу скорости движения при нормальном трафике (свободном движении, определяется по фактически выполненным поездкам, например ночью) и реально затраченному на дорогу времени. Общий уровень заторов в 36% означает, что дополнительное время в пути на 36% больше, чем в среднем поездка заняла бы в условиях без пробок, пишут Ведомости.

Абсолютным чемпионом в мире по пробкам в 2018 г. TomTom назвала индийский Мумбаи, в котором водители провели из-за пробок в дороге на 65% больше времени (66% в 2017 г.). Самый населенный город Индии (около 12,4 млн человек), второй в мире по плотности населения (20 482 человека на кв. км), Мумбаи расположен на острове, что дополнительно ограничивает возможности развития транспортной системы.

Вторым городом мира с самыми глухими пробками названа столица Колумбии. Богота, как и Мумбаи, впервые вошла в TomTom Traffic Index – 63% (62% в 2017 г.). В утренний час пик водители там обычно тратят 26 лишних минут на каждые полчаса поездки по городу, в вечерний – 31 минуту. Автотранспорт в Боготе пользуется высоким спросом, несмотря на развитый общественный транспорт и одну из самых крупных в мире сеть выделенных велодорожек – более 300 км.

Другая столица южноамериканской страны – Лима – также впервые оказалась в рейтинге. При этом за прошлый год пробки в ней увеличились на 8% до 58%. В последнее десятилетие количество пробок на дорогах увеличилось во всем мире, отмечает TomTom. В 75% городов, которые компания включила в новый отчет, в 2017–2018 гг. загруженность дорог повышалась или оставалась стабильной, и только в 90 городах наблюдалось заметное снижение.

Четвертым в мире по пробкам признан также новичок рейтинга – Нью-Дели, столица страны и вторая по населению агломерация Индии. Существуют значительные различия в динамике трафика между континентами, отмечает TomTom: в Южной Америке заторы растут, в Азии, наоборот, снижаются. Так, в Нью-Дели пробки уменьшились за год на 4% (до 58% в 2018 г.)

Москва впервые попала в индекс TomTom в 2013 г., сразу заняв первую позицию с показателем 66%, «опередив» Стамбул (55%), Лос-Анджелес (33%), Париж (33%) и Рим (33%), но компания тогда не учитывала в рейтинге азиатские мегаполисы. В новый рейтинг столица России вошла как единый регион с Московской областью и показателем 56% (снижение на 1% к 2017 г.), но на пятой позиции в мире. В рейтинге 2016 г. Москва находилась на 13-й позиции (44%), а составители рейтинга похвалили столичную мэрию за введение системы платных парковок, улучшившую, по их мнению, движение в центре города.

В Европе кроме Москвы и Стамбула самые пробочные города не Рим (31-е место в мире, 39%, рост на 2%), Париж (41, 36%, без изменений) или Лондон (40, 37%, +1%), а Бухарест (11-е место в мире, 48%, снижение на 1%), Санкт-Петербург (12, 47%, рост на 2%) и Киев (13, 46%, рост на 2%).