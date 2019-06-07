Лукашенко: Такая беда со многими продуктами, которые мы производим 29 7.06.2019, 13:01

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Диктатор рассказал, как надо «управлять экономикой».

Во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко рассказал, как «получить эффект в экономике».

— Надо решать проблемы, видеть стратегию, — потребовал Лукашенко от руководства Витебской области, сообщает пресс-служба диктатора. — Должна быть определенная стратегия, примерно как вы пытаетесь или пытались (уже, может, отошли) выстроить стратегию в сельском хозяйстве: когда вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике, — сказал Лукашенко.

— В свое время мы начали модернизировать деревообработку, и у вас немало сделали, - привел он пример — Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас, министра и правительства. Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране.

«Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи»

Лукашенко также отметил, что недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом, в частности нефтепродуктов.

— Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим, — подчеркнул Лукашенко.