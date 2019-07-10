Зеленский официально открыл Чернобыль для туристов
- 10.07.2019, 18:10
Президент Украины заявил, что ЧАЭС станет «новой точкой роста страны».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Об этом он заявил на церемонии введения в строй нового саркофага, построенного над взорвавшимся реактором Чернобыльской атомной электростанции. Защитное сооружение строили более двадцати лет, сообщает "Радио Свобода".
Зеленский заявил, что его указ "станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", а кроме того "уберет предпосылки для коррупции и дурных запретов". По мнению президента, Чернобыль будет теперь "символом свободы новой Украины - с инвестициями и будущим".