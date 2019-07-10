Зеленский официально открыл Чернобыль для туристов 10.07.2019, 18:10

Президент Украины заявил, что ЧАЭС станет «новой точкой роста страны».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом он заявил на церемонии введения в строй нового саркофага, построенного над взорвавшимся реактором Чернобыльской атомной электростанции. Защитное сооружение строили более двадцати лет, сообщает "Радио Свобода".

Зеленский заявил, что его указ "станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", а кроме того "уберет предпосылки для коррупции и дурных запретов". По мнению президента, Чернобыль будет теперь "символом свободы новой Украины - с инвестициями и будущим".