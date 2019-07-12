Фотофакт: Ведущая «Дождя» вышла в эфир с бутылкой грузинского вина 12.07.2019, 12:35

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Фото: TVRAIN/YURI BELYAT

Журналистка выразила солидарность с жителями Грузии.

Во вторник ведущая российского телеканала «Дождь» Дарья Полыгаева вышла в эфир с бутылкой грузинского вина на столе.

По словам Дарьи Полыгаевой, команда «Дождя» старается делать выпуски новостей более неформальными.

В тот день в российских СМИ обсуждалась тема возможного запрета грузинского вина в России, и команда «Дождя» решила высказать свою позицию.

— Хотелось показать, что мы солидарны с жителями Грузии, и нам было бы неприятно возвращаться в атмосферу 2006 года, когда в России впервые запретили грузинское вино. Я не считаю, что это был какой-то демарш, я в своих выпусках и оценках стараюсь быть взвешенной, — сказала Дарья в комментарии Русской службе Би-би-си.

По словам Полыгаевой, она не думала в тот момент о реакции, которую мог вызвать этот трюк в эфире, но результат ее приятно удивил.

— Я не ожидала никакой особой реакции, и к утру уже забыла про бутылку вина в эфире. Но ко мне в Фейсбук неожиданно начали добавляться в друзья жители Грузии, грузинское СМИ написало о нашем эфире, и некоторые жители Грузии начали меня благодарить в Инастаграме и приглашать в гости, это страшно приятно! Самое забавное, что я никогда не была в Грузии, поэтому с радостью как-нибудь приеду! А вино в редакции выпили уже после эфира, — рассказала ведущая.