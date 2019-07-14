Найден новый вид стресса, который продлевает жизнь 14.07.2019, 16:10

Сначала исследователи ставили эксперименты на пекарских дрожжах.

«Мы обнаружили ранее неизвестную и неожиданную форму стресса, которая запускает процесс, идущий организму на пользу», — заявили ученые Хьюстонского университета, пишет журнал «Нож».

Хроматинами называются стурктуры, который формируют белки гистоны — вокруг них оборачиваются нити ДНК в ядрах клеток. Другие белки скручиваются вокруг хроматина и образуют более сложные конфигурации.

В составе хроматина происходит реализация генетической информации, так что он тесно связан с ДНК. Нарушение этих структур ведет к изменениям в экспрессии генов.

Сначала исследователи ставили эксперименты на пекарских дрожжах — они вводили им дозы генов гистона, чтобы спровоцировать так называемый хроматиновый стресс, то есть изменения в структурах хроматина. Предполагалось, что модифицированные дрожжи проживут меньше, но все оказалось в точности наоборот — новый вид стресс увеличил их долговечность.

Такая же реакция была у круглых червей, мух-дрозофилов и эмбриональных клеток мышей. Ученые думают, что то же самое свойственно и человеку. Если это предположение подтвердится в дальнейших исследованиях, то исследователи смогут найти способ повлиять на процесс старения.