Евросоюз призвал Россию сохранить действие договора о РСМД 14.07.2019, 19:40

Действие договора может закончиться 2 августа 2019 года.

В воскресенье, 14 июля, Европейский союз опубликовал заявление, в котором призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заявление от имени представителя внешнеполитической службы ЕС размещено на сайте Европейского совета. В заявлении говорится, что подписанный 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет", сообщает "Радио Свобода".

Европейский союз призвал все государства поддерживать целостность международного режима разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Заявление включает отдельное обращение к Российской Федерации, в котором ЕС выражает озабоченность в связи с разработкой в России ракетных комплексов наземного базирования 9 М729.

Соединенные Штаты 1 февраля приостановили выполнение своих обязательств по договору. Президент Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она много лет нарушает договор. В частности, Вашингтон посчитал нарушением развертывание ракетных комплексов "Новатор" 9M729. 18 июня Госдума РФ приняла закон, о приостановке участия России в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин 3 июля ратифицировал этот закон.

Действие ДРСМД может закончиться 2 августа 2019 года. "Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности", – говорится в заявление Евросоюза.

ЕС призывает Россию "немедленно принять серьезные и прозрачные действия, обеспечивающие полное и проверяемое выполнение ДРСМД".

"Если окажется невозможным сохранить ДРСМД, то реакция НАТО будет скоординированной и оборонительной", – заявил 5 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который настаивает, что Россия должна уничтожить новые ракетные комплексы до 2 августа.