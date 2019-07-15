Прокурор запросил 9 лет колонии для топ-менеджера завода колесных тягачей 9 15.07.2019, 20:23

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он провел 50 месяцев в СИЗО.

Гособвинитель Юрий Шерснев в суде Первомайского района Минска заявил: вина Андрея Головача в получении взяток доказана в полном объеме. Фигурант вину не признает.

По версии следствия, он получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.

По мнению прокурора Юрия Шерснева, вина главного инженера МЗКТ доказана в полном объеме. Прокурор отмечает: показания одного из взяткодателей (он не был допрошен в суде и сам высылал свои слова в СК. — Прим.) согласуются с изъятыми документами на заводе, сообщает tut.by.

По версии следствия, Головач получал в Москве несколько взяток, они передавались в кафе, в машине. Нет ни видео, ни аудиозаписей, есть только бизнесмены, которые заявляют о взятках, которые якобы передавали еще 10−12 лет назад. На суд ни один из взяткодателей не явился, их несколько раз вызывали на процесс. Как прозвучало в суде, один из свидетелей в Канаде, остальные — в России.

Как говорит прокурор, Андрей Головач лоббировал интересы определенных компаний.

Уже после задержания в квартире Андрея Головача нашли 20 тысяч долларов «снабженные бандеролью московского банка». По словам обвиняемого, незадолго до ареста к нему пришел неизвестный мужчина и сказал, что отдает долг отцу Головача. У следствия другая версия — это часть взятки, которую главный инженер получил.

Прокурор попросил суд признать Андрея Головача виновным и приговорить его к 9 годам лишения свободы и штрафу в тысячу базовых величин. По первому делу о взятках Головач был приговорен к 8 годам, но позже его оправдали три суда.