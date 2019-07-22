закрыть
22 июля 2019, понедельник, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Святослав Вакарчук назвал условия вступления «Голоса» в будущую коалицию

7
  • 22.07.2019, 8:50
  • 2,442
Святослав Вакарчук
Фото: УНИАН

Политик обрисовал четыре «красные линии».

Партия "Голос" готова объединяться в коалицию с политсилами, которые соответствуют четким условиям.

Об этом лидер партии Святослав Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу, сообщает pravda.com.ua.

По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", - заявил лидер партии "Голос".

"У нас есть несколько четких красных линий: первое - Украина движется в Европу, ЕС и НАТО, второе - должен быть четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания; третье - экономика без олигархов; четвертое - депутатов спускаем с неба на землю", - разъяснил он.

Вакарчук добавил, что его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.


популярное за неделю

Мнение

Право человека на новые штаны
Право человека на новые штаны Константин Скуратович
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия»
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия» Дмитрий Растаев
Учите физику, военные
Учите физику, военные Ирина Халип
Кому и как защищать Отечество
Кому и как защищать Отечество Михаил Пастухов