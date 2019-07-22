Виктор Денисенко: Палецкис мог собирать для разведки РФ информацию по делу о событиях 13 января 1991 года 22.07.2019, 17:11

Виктор Денисенко

Фото: DELFI

Подозреваемый в шпионаже в пользу Москвы литовский политик Палецкис остается под стражей.

Известный литовский политик, в прошлом дипломат, депутат Сейма и вице-мэр Вильнюса Альгирдас Палецкис, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, остается под стражей. Более того, самоотвод по его делу взял Вильнюсский окружной суд. Палецкис, находится под арестом с октября 2018 года.

О поворотах дела Палецкиса сайту Charter97.org рассказал политический обозреватель из Литвы Виктор Денисенко.

- В чем конкретно обвиняют Альгирдаса Палецкиса и почему суд решил продлить его арест?

- Насколько известно, Палецкис обвиняется в шпионской деятельности в пользу России. Обвинение само по себе крайне серьезное. Возможно, именно в связи с тяжестью обвинений было принято решение продлить ему меру пресечения. С другой стороны, другим лицам, обвиняемым по этому деле, избрана более мягкая мера пресечения. Это позволяет предполагать, что либо потенциальная степень вины этого лица, по мнению прокуроров, больше, чем остальных, либо просто существует опасение, что при избрании более мягкой меры пресечения Палецкис может попытаться уклониться от следствия, будет пытаться скрыться и т. д.

- Какой ущерб Литве могла нанести деятельность Альгирдаса Палецкиса?

- Любая шпионская деятельность наносит ущерб национальной безопасности страны. На данный момент трудно сказать, насколько серьезной была подобная деятельность Палецкиса. Опять же, деятельность предполагаемая, поскольку в отсутствии обвинительного решения суда мы можем говорить лишь о подозрениях. Альгирдас Палецкис хоть и являлся политиком, но был явным маргиналом литовского политического поля. Трудно сказать, оставались ли у него, например, какие-то политические связи, которые он мог использовать в предполагаемой шпионской деятельности, особенно — учитывая его имидж.

- Вильнюсский окружной суд принял решения отстраниться от рассматривания дела Палецкиса мотивируя это тем, что подсудимый вел деятельность против судей. Как вы это прокомментируете? Деятельность Палецкиса по отношению к судьям вильнюсского окружного суда могла быть связана с решением суда по делу 13 января?

- В целом, в информационном пространстве уже звучало утверждение, что среди всего прочего Палецкис мог собирать для российской разведки информацию о прокурорах и судьях процесса по делу 13 января. Для России это важная информация, а вокруг самого процесса Москва стремилась поднять немалый шум. Так что да, скорее всего речь идет именно об этом процессе и этих судьях.

Решение Вильнюсского окружного суда в данном случае взять самоотвод совершенно логично, поскольку речь может идти о потенциальном конфликте интересов, что само по себе бросило бы тень на весь процесс и позволило бы ставить вопрос о беспристрастности судей и справедливости будущего решения суда.

- По вашему мнению, в деле Альгирдаса Палецкиса можно ожидать неожиданных поворотов? Если да, то почему?

- Ответить на этот вопрос на самом деле достаточно сложно. В любом случае, Палецкис несмотря на свой статус политического маргинала, лицо общественное и достаточно заметное. Я бы сказал, что решение продолжать держать его под стражей может указывать на то, что у следствия существуют достаточно серьезные доказательства его причастности к незаконной деятельности. В противном случае такое решение достаточно рискованно, поскольку, если серьезные доказательства не будут представлены, это позволит Палецкису позже заявлять о политических преследованиях и т. д. Так что, я подозреваю, что в данном случае речь идет о достаточно серьезной доказательной базе. По крайней мере, так должно быть судя по косвенным сигналам.