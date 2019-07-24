Ученые выяснили, в какой стране живут самые хитрые люди 18 24.07.2019, 8:30

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Фото: Depositphotos / Andrey Popov

Проведено масштабное исследование.

Наиболее порядочными могут считаться граждане Швейцарии и Великобритании. Согласно сразу нескольким исследованиям, они реже других пытаются обмануть окружающих, в том числе в финансовых делах. РИА Новости разбирается, в каких странах местным лучше не доверять и есть ли шансы перевоспитать лжеца.

Проверка на честность

В течение всего прошлого года американские и швейцарские ученые ездили по разным городам мира и раз за разом повторяли один и тот же эксперимент. Оставляли на видном месте — на улице, в музее, банке, отеле — бумажник с деньгами и контактами хозяина, а затем ждали, как поступит тот, кто наткнется на такую находку. На честность проверили свыше 17 тысяч человек из 40 стран. В том числе и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске и Новосибирске.

Вопреки классической экономической модели, утверждающей, что люди ведут себя порядочно до тех пор, пока их честность не противоречит материальной выгоде, большинство невольных участников эксперимента находку пытались вернуть. Причем чаще возвращали кошельки с деньгами, чем без них: 51 процент против 40. И чем больше наличности, тем выше вероятность, что находку постараются отдать владельцу. Если кошельки без денег возвращали в 46 процентах случаев, то с небольшим количеством наличности и крупными суммами — в 61 и 72 процентах соответственно.

Чаще всего на связь с хозяином потерянного выходили в Швейцарии, Норвегии и Дании (от 70 до 85 процентов), реже всего — в Китае, Перу и Казахстане (от восьми до 20 процентов). Результат России — 55 процентов.

Специалисты объяснили этот так: люди, присваивавшие кошелек с деньгами, чаще чувствуют себя ворами и испытывают психологический дискомфорт, чем те, кто оставляет себе пустое портмоне. Косвенно это подтверждалось тем, что ни в одной из стран, где проводился эксперимент, не предусмотрено наказания за подобный поступок, а вознаграждение за возвращенную вещь было в несколько раз ниже той суммы, что находилась в кошельке. Кроме того, гипотезу ученых подтвердил опрос двух с половиной тысяч человек в Польше, Великобритании и США. Большинство посчитали бы себя обманщиками, если бы не вернули кошелек с деньгами. А вот в случае с пустым портмоне легко бы договорились с собственной совестью.

Большой брат следит за тобой

Люди стараются вести себя честно и тогда, когда за ними наблюдают окружающие, даже всего лишь нарисованные на плакатах и билбордах. Как выяснили британские исследователи, число неблаговидных поступков значительно снижается там, где есть рекламные плакаты с изображением человеческих лиц. Так, раздача на улицах листовок, на которых человек смотрит в объектив, сокращает количество мусора в этом районе на две трети. А размещение на стоянках велосипедов буклетов с глазами на обложке уменьшает число велосипедных краж больше чем на 60 процентов.

Если же человек не чувствует на себе чужого взгляда, ему легче пойти на обман, считают исследователи из Университета Восточной Англии (США). Правда, тут многое зависит от страны.

Британский социолог показал, что люди в разных странах совершенно по-разному относятся к заполнению анкет и не всегда одинаково честно отвечают на вопросы – к примеру, жители Турции и Китая оказались чемпионами по лукавству, а жители Европы – самыми честными.

В ходе онлайн-эксперимента ученые предложили 1500 добровольцам из 15 стран сыграть в игру на деньги. Надо было подбрасывать монетку и сообщать, какой стороной она упала. Если решка, игрок получал пять долларов, орел — всего три. Исследователь не видел, как испытуемый подбрасывает монетку, и целиком полагался на его слова. При этом число попыток было достаточно велико, чтобы соотношение орлов и решек приблизилось к 50 на 50. Если в ответах испытуемого эта пропорция сдвигалась в сторону решек — значит, он обманывает.

В результате в условиях полной безнаказанности самыми честными оказались британцы — только 3,6 процента попытались провести экспериментатора. А вот среди китайцев обманщиков было почти 70 процентов. Также порядочностью особо не отличались индийцы, японцы и южные корейцы. Впрочем, делать выводы о двух последних категориях граждан на основании полученных данных не стоит, предупреждают авторы исследования. Эксперимент с подбрасыванием монетки очень похож на азартные игры, к которым в Южной Корее и Японии очень склонны. В других исследованиях на честность корейцы и японцы, как правило, показывают совсем другие результаты.

Что касается россиян, то и в этом эксперименте мы показали себя средне. Обмануть ученых попытались чуть меньше половины респондентов.

Средство от обмана

Человека, стоящего перед выбором, обмануть или поступить честно, всегда можно направить на путь истинный, полагают американские и швейцарские нейрофизиологи. И не воспитательными беседами или обещанием наказания, а электростимуляцией особой зоны мозга — дорсолатеральной префронтальной коры.

Исследователи разделили 145 добровольцев на три группы. Участникам первой с помощью транскраниальной электростимуляции (это когда на голову крепятся электроды, через которые пропускается слабый электрический ток) усиливали активность этой области мозга. Второй группе, наоборот, ее подавляли. А в работу мозга добровольцев из контрольной группы никто не вмешивался.

В результате в соревновании на честность победили те, кому усиливали активность дорсолатеральной префронтальной коры. Добровольцы из второй и третьей групп обманывали примерно с одинаковой частотой. Но, как показали дополнительные исследования, электростимуляция головного мозга действовала только на тех, кто сомневался в выборе. На изначально готовых обмануть (по условиям, в случае обмана они могли рассчитывать на приличный выигрыш) электростимуляция никак не повлияла.