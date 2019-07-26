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В Гродно появились камеры, которые фиксируют проезд транспорта на красный

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  • 26.07.2019, 18:18
Фото: autogrodno.by

Камеры будут записывать в непрерывном режиме все, что происходит перед ними.

На перекрестке улицы Кабяка и Индурского шоссе в Гродно начинает работу система, которая будет отслеживать автомобили, проехавшие перекресток на «красный», пишет Автогродно.

Фото: autogrodno.by
Фото: autogrodno.by

Система будет работать в тестовом режиме некоторое время, сообщает ГАИ.

Камеры будут записывать в непрерывном режиме все, что происходит перед ними. Данный перекресток выбран не случайно для экспериментальной системы. Он отличается высокой интенсивностью движения и на нем уже случались аварии, даже с тяжелыми последствиями.

Подобная система уже тестировалась в одном из областных городов Беларуси. Но «письма счастья» нарушителям не приходили, так как законодательно еще не установлены размеры штрафов для получателей подобных «писем».


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