закрыть
9 июля 2019, вторник, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси обяжут регистрировать кроликов, птицу и рыбу

18
  • 9.07.2019, 15:51
  • 2,600
Иллюстрационное фото tut.by

Власти планируют расширить перечень подлежащих идентификации и регистрации животных.

Птицу, рыбу и пушных зверей в Беларуси планируется включить в перечень животных, подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости, пишет nn.by.

Как сообщила сегодня журналистам директор Центра информационных систем в животноводстве Анжела Борщ, изменения в существующее законодательство могут быть внесены в ноябре.

«На данный момент мы регистрируем пять видов животных: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади. В обновленном законе добавятся новые животные — пушные звери, кролики, птица, рыба и другие животные-гидробионты», — сказала Анжела Борщ.

В настоящее время идентифицировано и зарегистрировано в государственной информационной системе все поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней, находящихся на животноводческих объектах Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец