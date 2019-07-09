В Беларуси обяжут регистрировать кроликов, птицу и рыбу 18 9.07.2019, 15:51

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Иллюстрационное фото tut.by

Власти планируют расширить перечень подлежащих идентификации и регистрации животных.

Птицу, рыбу и пушных зверей в Беларуси планируется включить в перечень животных, подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости, пишет nn.by.

Как сообщила сегодня журналистам директор Центра информационных систем в животноводстве Анжела Борщ, изменения в существующее законодательство могут быть внесены в ноябре.

«На данный момент мы регистрируем пять видов животных: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади. В обновленном законе добавятся новые животные — пушные звери, кролики, птица, рыба и другие животные-гидробионты», — сказала Анжела Борщ.

В настоящее время идентифицировано и зарегистрировано в государственной информационной системе все поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней, находящихся на животноводческих объектах Беларуси.