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Андреа Викторин: Всегда радостно видеть, как белорусы открывают для себя свою историю, культуру, язык

  • 13.08.2019, 22:50
Андреа Викторин: Всегда радостно видеть, как белорусы открывают для себя свою историю, культуру, язык
Андреа Викторин
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Представитель ЕС в Беларуси поделилась мнением о белорусах.

Представитель ЕС в Беларуси Андреа Викторин рассказала kp.by, как белорусам приблизиться к европейскому пути развития и перестать бояться.

- Некоторые считают белорусов зажатыми, не слишком эмоциональными. Какими вы нас запомнили?

- Мне белорусы показались, скорее, спокойными и дружелюбными. Однажды гостили с друзьями в маленькой деревне в гостях у моей белорусской подруги. И почти каждый встречный спрашивал: кто вы такие, откуда приехали, почему?

В местном магазине вообще каждый взял у нас интервью и пригласил в гости. Но следует учитывать и культурные различия, для белорусов важна вежливость.

В частной и профессиональной жизни белорусы исключительно вежливы. Если им что-то не нравится, они не будут возражать, они промолчат. Западные европейцы это не так понимают. Мне часто говорят: «Ну смотрите, они же ничего не сказали – значит, выражают согласие». На что я отвечаю: «Подождите, это может значить совершенно противоположное (улыбается)».

- Это в том числе наша боязнь обидеть, доставить неудобство.

- Да-да, я понимаю! Я заметила еще одно различие между белорусами и немцами. Если вас пригласят в гости и предложат воду, вино или еще что-то, немец, если хочет – сразу согласится, а белорус скромно откажется. Ему нужно предлагать еще три раза, но в немецком доме вам никто второй раз не предложит, потому что вы свое мнение уже высказали.

В Беларуси, даже если я уже не голодна, мне все равно предлагают еще. Понимаю, это признак хорошей хозяйки, но я к этому тяжело привыкала. Теперь поеду в Германию, а мне второй раз никто не предложит - вот будет непривычно (улыбается)!

- На ваш взгляд, почему белорусы такие? Это страхи и зажимы из советского прошлого, когда твердили: «Не лезь, не трогай, что о тебе подумают»? Но и в Германии воспитание было строгим…

- Надо помнить, что после Второй мировой войны было две Германии, развивались они по-разному. Я из региона Рейна, у нас свои особенности. Например, есть старая книга, которую дают читать детям, там написано, как можно и как нельзя себя вести. Например, что на тарелке нельзя резать ножом приготовленный картофель.

Наверное, для всех странностей имеется объяснение. У каждого общества свой культурный код, который предписывает какие-то реакции, поведение.

Возможно, в вашем случае сыграло роль и советское наследие. Но мне всегда радостно видеть, как белорусы открывают для себя свою историю, культуру, язык. Неправда, что ваша мова «сялянская», это не так, и я радуюсь, когда люди открывают ее для себя.

- С чего начать белорусам, которые пока стесняются, боятся, ищут себя?

- У вас всегда есть право осознать, сформулировать и выразить свои интересы. Иначе к лучшему ничего не поменяется – ни у вас лично, ни в стране в целом. Следующий шаг в этом направлении – научиться аргументировать, обосновывать и доводить свою позицию до слушателя. Недостаточно хотеть чего-то, нужно формировать позицию, которую примут остальные.

Мне повезло – меня родители научили этому с детства. Уже ребенком я высказывала свое мнение обо всем. Если говорила: «Я не пойду в школу», отец отвечал: «Аргументируй». Но только болезнь служила серьезным аргументом (улыбается). Если я чего-то хотела – всегда нужно было обсуждать, что сделать, чтобы это получить.


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