Atlantic Council: Что Зеленский может предложить CША и наоборот 3 14.08.2019, 16:17

Президенты США и Украины могут не только помешать Москве , но и укрепить позиции своих стран.

Сейчас идет подготовка к американо-украинскому саммиту в сентябре. Поэтому стоит предложить повестку дня для президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, когда они встретятся. Для успеха этого саммита повестка дня должна отражать баланс интересов и потребностей обеих сторон. Следует признать, что потребности Украины намного превосходят потребности Соединенных Штатов, но у Украины есть средства для продвижения региональных решений в Восточной Европе, которые существенно продвигают интересы, уже обозначенные администрацией Трампа, как в риторическом плане, так и в реальной политике, пишет Стивен Бланк для Atlantic Council, (перевод - zn.ua).

Автор отмечает, что в ближайшем будущем Украина нуждается в прямой военной помощи США в форме продажи оружия и прямых инвестиций, помимо давления и поощрения комплексных реформ, не в последнюю очередь в энергетическом и оборонном секторах. В то время как в Вашингтоне занимают высокие позиции в списке текущих дел Киева, США получают возможность разблокировать 115 миллионов долларов, выделенных Конгрессом для иностранных военных продаж Украине. Управление по вопросам управления и бюджета в настоящее время блокирует эти продажи, но не представило никаких публичных доводов в обоснование своих действий.

Зеленский и его министры должны убедить Трампа в обратном. С этим финансированием Украина может купить необходимые ей противотанковые ракеты Javelin, а также противоточные системы для противодействия хорошо известным возможностям Москвы в области электронных вооружений, тем более что Москва почти утроила свои силы в Украине и вокруг нее, согласно украинским официальным источникам.

Но помимо этих систем вооружений Украина должна получить от Вашингтона средства для развития своего военно-морского флота, чтобы противостоять многочисленным военно-морским угрозам, которые сейчас разворачивает Россия. Стране нужны противокорабельные возможности и новые корабли, которые Вашингтон может продать или даже одолжить взамен за аренду энергетических полей или баз в территориальных водах Украины (этот автор ранее предлагал возродить программу ленд-лиза во время Второй мировой войны – ред.).

Украинские моряки должны получить два катерами, которые стоят в гавани Балтимора, как только они закончат подготовку к их использованию. США должны также рассмотреть вопрос о предоставлении Украине возможностей противолодочной обороны против потенциальных угроз со стороны России. Наконец, необходимо приложить все усилия, чтобы вывести обороноспособность Украины на уровень НАТО и интегрировать ее с деятельностью НАТО, не связанной с членством, в то время как НАТО увеличивает свое растущее присутствие в Черном море.

Киев и Вашингтон могут найти еще более выгодные направления сотрудничества в сфере энергетики. Украина должна расширить возможности для иностранных и американских фирм по разведке нефти и газа на украинских и черноморских месторождениях. Хотя Украина уже производит 12 миллиардов кубометров в год, она потребляет 33 миллиарда кубометров. Между тем, эксперты считают, что правильное управление может сделать страну самодостаточной и даже нетто-экспортером.

Развитие внутренних возможностей Украины и сети трубопроводов, соединяющих ее с Восточной Европой, полностью совпадает с интересами США и Европы по диверсификации поставок и противодействию использованию Москвой энергетики в качестве оружия.

Таким образом, в обмен на поставки оружия Киев мог бы предложить американским компаниям контракты на разведку новых месторождений и строительство трубопроводов к новым источникам углеводородов, которые находятся вне контроля России. Вашингтон также должен поощрять региональные и субрегиональные организации, такие как Инициатива "Три моря", строить трубопроводы с юга Балтики, которые будут соединяться с существующими линиями Восток-Запад и связывать Украину с последующей сетью. Таким образом, будущий экспорт газа из США может пойти напрямую в Украину или экспортируемая украинская добыча может пойти на европейские рынки.

Это видение соответствует интересам США в расширении экспорта энергоносителей в Европу и интересам Украины в дальнейшей интеграции с субрегиональными и региональными институтами европейской безопасности. Подобный план также существенно снижает способность Москвы использовать газ в качестве рычага против Украины и других стран Центральной и Восточной Европы.

Помимо этого газа, Украина должна использовать свои прекрасные связи с Турцией, чтобы предложить способ покончить с тупиками в отношении газа из Восточного Средиземноморья, где Турция успешно блокирует любые дальнейшие исследования или поставки в Европу; Киев может предложить построить оттуда трубопровод в Турцию, откуда газ будет поступать на новые терминалы Греции, а затем по всей Восточной Европе, поскольку он проходит через сеть, которая будет построена с помощью США в рамках инициативы "Три моря". Это может привести к появлению крупного нового источника и снижению напряженности в регионе Восточного Средиземноморье.

Этот новый источник плюс экспорт из США окажут мощное влияние на изоляцию Украины от российских энергетических игр, а также укрепят ее региональные связи с Центральной и Восточной Европой. Эти идеи приносят пользу как Киеву, так и Вашингтону и обеспечивают безопасность и интересы обеих сторон за счет России. Действительно, Москва сейчас хочет поддержать обструктивную тактику Анкары в Восточном Средиземноморье. Следуя этой или аналогичной повестке дня, президенты Трамп и Зеленский могут не только помешать Москве по всей Европе, но и укрепить позиции своих стран по всей Европе, резюмирует автор.