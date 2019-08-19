СМИ: Трамп предлагает начать морскую блокаду Венесуэлы 19.08.2019, 9:54

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Президент США предложил разместить корабли вдоль побережья боливарианской республики.

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее. Об этом пишет Axios со ссылкой пять бывших и действующих чиновников, которые слышали об этом от главы государства напрямую или осведомлены о его высказываниях (перевод — РБК).

Как пишет издание, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья боливарианской республики. По словам чиновников, он говорит об этом уже около полутора лет, в частности упоминал несколько недель назад. Собеседники портала отмечают, что в Пентагоне идею президента не восприняли серьезно: чиновники сочли, что все это нецелесообразно, не имеет правовой основы и требует ресурсов ВМС, которые уже направлены на противодействие Китаю и Ирану.

«Он буквально сказал, что мы должны вывести корабли и устроить морскую блокаду», — сказал один из чиновников, который лично слышал предложение Трампа. И добавил, что это требует огромных ресурсов, возможно даже больших, чем есть у американского флота.

Ранее Трамп прямо говорил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы. При этом деталей он не раскрыл.

В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США. Под правительством в этом случае понимается любое политическое подразделение или ведомство, к ним Вашингтон отнес ЦБ и нефтегазовую компанию PDVSA. Санкции были введены в связи с тем, что венесуэльский Николас Мадуро продолжает «узурпировать власть» и нарушать права человека.

США считают легитимным главой государства Хуана Гуаидо , объявившего себя временным президентом Венесуэлы в январе.