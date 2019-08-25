Brexit: Трамп обещает Лондону очень большую сделку

Brexit: Трамп обещает Лондону очень большую сделку3
- 25.08.2019, 16:42
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Президент США заявил, что Вашингтон и Лондон смогут в скором времени заключить соглашение о свободной торговле.
Президент США Дональд Трамп считает, что новому британскому премьер-министру Борису Джонсону удастся успешно завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Джонсон - "подходящий человек" для Brexit", - заявил Трамп в воскресенье, 25 августа, в ходе двусторонней встречи на полях саммита G7, проходящего во французском Биаррице.
Трамп уточнил, что Джонсон "отлично" справится с обязанностями премьер-министра и "не нуждается в советах" по поводу проведения Brexit.
Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Лондон смогут в скором времени заключить соглашение о свободной торговле, которое, по словам Трампа, станет "самым обширным" в истории торговых отношений США с другими странами.
Его встреча с Джонсоном стала первой с тех пор, как тот в конце июля возглавил правительство Великобритании.
Джонсон накануне призвал Трампа отменить ограничения, введенные ранее на импорт некоторых видов британских товаров. Для соглашения о свободной торговле Вашингтон должен проявить готовность к компромиссам, отметил премьер.