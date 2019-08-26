Сбежавший кот вернулся домой спустя 11 лет скитаний 5 26.08.2019, 16:23

2,864

Кадр: UPI

Американка была уверена, что рано или поздно ее питомец найдется.

Жительница американского города Нью-Йорк нашла пропавшего 11 лет назад кота. Об этом сообщает местный телеканал ABC7, пишет lenta.ru.

Мэгги Уэлз (Maggie Welz) вспоминает, как 11 лет назад кто-то открыл входную дверь ее дома и трехлетний кот по кличке Тигр (Tiger) сбежал. «Мы все очень переживали, — рассказывает владелица. — Так вышло, что через год мы переехали. Мы попросили новых хозяев дома связаться с нами, если они заметят во дворе кота. Но он так и не вернулся».

Американка была уверена, что рано или поздно ее питомец найдется.

В итоге кота обнаружила сотрудница местного приюта для животных Кэрол О'Коннелл (Carol O'Connell). Она призналась, что последние три года к ее дому приходил бездомный кот. «С каждым годом он выглядел все хуже, — отметила она. — Я предполагала, что его либо потеряли, либо выбросили на улицу, либо он и вовсе был диким».

По словам О'Коннелл, весной кот стал появляться чаще. Тогда женщина одолжила на работе сканер и обнаружила, что зверь чипирован. Благодаря информации на чипе, работница приюта связалась с хозяйкой Тигра и 22 августа вернула его в семью Уэлз.

Власти отметили, что кот находился в довольно хорошем состоянии, несмотря на годы, проведенные на улице.