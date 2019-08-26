В Греции отменят все ограничения на движение капитала 26.08.2019, 20:43

Очередь у банкоматов в Афинах (фото из архива)

Финансовый контроль был введен в 2015 году, когда жители Греции сняли 50 млрд евро со счетов, боясь дефолта.

Греция намерена в ближайшее время снять все ограничения на движение капитала, введенные в 2015 году. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в ходе выступления в парламенте республики в понедельник, 26 августа. Соответствующие меры контроля над капиталом будут отменены с 1 сентября, добавил греческий министр финансов Христос Стайкурас, передает DW.

Ограничения были введены, чтобы избежать долгового кризиса из-за массового оттока денег из местных банков. Их клиенты сняли со своих счетов более 50 млрд евро с ноября 2014 по июль 2015 года, опасаясь государственного дефолта и выхода Греции из еврозоны.

Впоследствии меры контроля над капиталом неоднократно ослабляли. Так, в октябре 2018 года прекратило действовать ограничение, разрешающее снимать в банкоматах не больше 420 евро в неделю. Однако лимиты на переводы денежных средств за рубеж оставались в силе до настоящего времени.