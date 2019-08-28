За полгода в Минске нашли целых... 87 «тунеядцев» 2 28.08.2019, 11:31

За это время комиссии провели 397 заседаний и проконсультировали 51,5 тысячи человек.

За первое полугодие 2019 года в Минске районные комиссии по содействию занятости населения признали занятыми в экономике 25 тысяч человек, информирует агентство "Минск-Новости".

590 минчан были освобождены от 100-процентной оплаты "коммуналки" в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

И только 87 человек были признаны "тунеядцами" — они не заняты в экономике и не находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Между тем, районные комиссии провели 397 заседаний и проконсультировали 51,5 тысячи человек.