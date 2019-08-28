закрыть
28 августа 2019, среда, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

За полгода в Минске нашли целых... 87 «тунеядцев»

2
  • 28.08.2019, 11:31
За полгода в Минске нашли целых... 87 «тунеядцев»

За это время комиссии провели 397 заседаний и проконсультировали 51,5 тысячи человек.

За первое полугодие 2019 года в Минске районные комиссии по содействию занятости населения признали занятыми в экономике 25 тысяч человек, информирует агентство "Минск-Новости".

590 минчан были освобождены от 100-процентной оплаты "коммуналки" в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

И только 87 человек были признаны "тунеядцами" — они не заняты в экономике и не находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Между тем, районные комиссии провели 397 заседаний и проконсультировали 51,5 тысячи человек.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова