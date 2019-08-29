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Санду – Болтону: Молдова рассмотрит новый план сотрудничества с НАТО

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  • 29.08.2019, 11:44
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Санду – Болтону: Молдова рассмотрит новый план сотрудничества с НАТО
Фото: Максим Андреев, NewsMaker

Джон Болтон прибыл в Кишинев после визита в Киев.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду на пресс-конференции после переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявила, что правительство Молдовы в этом году рассмотрит новый план сотрудничества с НАТО, пишет NewsMaker.

Болтон 29 августа прибыл в Кишинев после визита в Киев. Санду рассказала, что на встрече с Болтоном речь шла о приоритетах нынешнего правительства, таких как борьба с коррупцией, снижение уровня бедности, создание условий для экономического развития, поиск путей диверсификации поставок энергоресурсов.

Также, по словам Санду, обсуждалась помощь США в усилении сфер безопасности и обороны страны. "Помощь США двум важным отраслям достигает сегодня около 15 млн долларов в год", - отметила Санду.

Премьер отметила, что в этом году правительство Молдовы обсудит новый план сотрудничества с НАТО и перейдет ко второй фазе укрепления обороноспособности Молдовы. "И поддержка США в этом смысле очень важна для нас", - сказала она.

По его словам, сражаясь с коррупцией, правительство Молдовы не только улучшает жизнь населения, но и налаживает отношения со странами мира.

"США твердо убеждены в независимости и суверенитете Молдовы, мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества в военной и экономической сферах, куда входят кибербезопасность, телекоммуникации, энергобезопасность", - отметил Болтон.

Он выразил надежду, что поездка молдавской делегации в Вашингтон станет хорошей возможностью изучить некоторые из направлений сотрудничества, выгодных для обеих стран.

На вопрос журналистов, как недавняя договоренность Молдовы с министром обороны России Сергеем Шойгу подписать военное соглашение повлияет на отношения с США и безопасность региона в целом, Болтон ответил, что каждая страна принимает свои независимые решения о военном сотрудничестве. По его словам, между Молдовой и США такое сотрудничество хорошо налажено.

"Мы надеемся, что Молдова примет решения, которые укрепят ее безопасность. У нас нет никаких стремлений в этом регионе. Мы хотим видеть Молдову независимой", - отметил он.

Ранее Санду говорила, что в начале сентября она отправится с делегацией в США.


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