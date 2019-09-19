Недостроенный ТРЦ «Гулливер» в Минске выставили на торги 1 19.09.2019, 19:49

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Так должен был выглядеть ТРЦ после завершения строительства. Иллюстрация: aresa-service.by

Победителем станет участник, предложивший наибольшую цену.

В Минске пройдут открытые торги по продаже комплекса имущества унитарного предприятия «Торгово-развлекательный центр «Гулливер». Информация об этом появилась сегодня в Едином госреестре сведений о банкротстве, передает belmir.by.

Лот представляет из себя незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу ул. Притыцкого, 25. Начальная цена – 22 273 000 рублей без НДС. Аукцион состоится 24 октября 2019 года в 8.00 в единой системе электронных торгов torgi.gov.by. Заявки принимаются с 18 сентября, 10.00 до 23 октября, 15.00.

Победителем станет участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи с ним заключается в течение 5 календарных дней с даты проведения аукциона, и в течение 30 календарных дней со дня заключения договора оплачивается цена за минусом внесенного задатка.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение трех календарный дней с момента утверждения протокола об итогах торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися из-за подачи заявки лишь одним участником возможна продажа объекта этому участнику, при его согласии, по начальной цене плюс 5 процентов.

Производство по делу о банкротстве предприятия «ТРЦ «Гулливер» было открыто 9 ноября 2017 года. Решение о ликвидации принято 12 июня 2018 года. Дата завершения этой процедуры – 4 декабря 2019 года.