В Северодвинске хотят трибунала для руководства России 1 22.09.2019, 18:30

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В воскресенье в России прошел единый день экологического протеста.

Митинги и пикеты состоялись более чем в 30 городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. 13 из них прошли в Архангельской области, где местные жители уже больше года протестуют против строительства крупного мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес, передает svoboda.org.

Самая массовая акция состоялась в Архангельске. На согласованный с властями митинг на площади Терёхина вышли около двух тысяч человек. Собравшиеся, кроме традиционных требований остановить стройку полигона и отправить в отставку руководство региона, потребовали прекратить репрессии и уголовные дела в отношении архангельских экологических активистов.

После окончания митинга полиция задержала трёх его организаторов: Елену Фокину, Елизавету Хатанзейскую и Юлию Чапулину. На них составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий за участие в экологическом шествии, которое прошло ещё 7 апреля. По словам задержанных, полицейские вели себя грубо, называя их "девками".

Ещё одна крупная акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, состоялась в Северодвинске. В августе в тридцати километрах от этого города на военном полигоне произошёл взрыв во время ракетных испытаний, в результате которого погибли 5 человек, а радиационный фон в Северодвинске вырос в 16 раз. Собравшиеся на митинге потребовали отправить под трибунал руководство России. Выступая перед собравшимися, научный сотрудник Федерального исследовательского центра изучения Арктики Александр Юфряков назвал случившееся на военном полигоне в Нёноксе "военным преступлением".

В Москве митинг в рамках дня экопротеста прошёл накануне в парке Сокольники. На нём выступили активисты экологических организаций и глава организации "За права человека" Лев Пономарёв, который призвал к созданию в России "большого гражданского экологического движения".

Также в субботу акции экопротеста прошли в Новосибирске, Владивостоке и ряде других городов Сибири и Дальнего Востока.

Всероссийский день экологического протеста был приурочен к прошедшей в пятницу "Всемирной климатической забастовке". В разных странах мира миллионы людей, главным образом студентов и школьников, вышли на улицы, требуя от правительств решительных мер по борьбе с изменениями климата. Наиболее массовые акции прошли в США. В них приняла участие и создательница движения "климатических забастовок", шведская школьница Грета Тунберг.