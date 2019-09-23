Депутат от «Слуги народа» Гео Лерос: Украинцам, нужно научиться себя уважать 4 23.09.2019, 12:29

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Гео Лерос

Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"

Даже на фоне своих коллег по фракции этот человек выделяется обилием рабочих проектов.

Знакомьтесь, кто не знает: Гео Лерос, 30 лет, режиссер, художник, арт-куратор, юрист-международник по образованию, внештатный советник Президента Украины, а теперь еще и народный депутат.

Человек, о котором один из депутатов высказался так: "Если Гео уверен, что прав, - пойдет до конца".

"Идти до конца" в интервью Гео не пришлось, но определенную жесткость (не путать с грубостью) при отстаивании своих взглядов журналисты censor.net для себя отметили. Любопытно будет понаблюдать за тем, как эта принципиальность проявится в будущем. А эту беседу журналисты начали с логичного вопроса к "Слуге народа" Леросу:

- У вас во фракции есть бывшие госслужащие, активисты, эксперты, застройщики, бизнесмены, удачливые пассажиры социальных лифтов из низов. И у каждого - своя история того, как их пригласили выдвинуться от "СН". Какова ваша история?

- Я считаю, это наш общий плюс – все пришли из разных сфер. Что касается меня, то да – поступило предложение. И я презентовал то, что хочу сделать, если стану депутатом парламента.

- Это была какая-то программа действий?

- У меня всегда была мечта: музей современного искусства в Киеве. Как музей Помпиду в Париже, или Гуггенхайма в Бильбао. Развитие современного искусства, фестивального кино - маркер, определяющий нас как страну, обладающую культурным капиталом, являющуюся интеллектуальным центром притяжения, а не провинцией восточной Европы.

Я разделяю либеральные взгляды Зеленского, а для развития искусства нужен свободный рынок. Поэтому сейчас работаю над двумя законопроектами, которые позволят создать рынок современного искусства. А это возможность меценатам пополнять фонд государственных музеев произведениями частных коллекций, это реальный спрос на творчество украинских художников. Для осуществления этих планов я работаю над двумя законопроектами.

Первый законопроект - "Об искусстве". Объясню коротко в чем его суть. В Украине на сегодняшний день весь арт-рынок полностью в тени. Есть международная организация (CINAO), в которой состоят 54 страны мира. Туда входят арт-кураторы, арт-дилеры. Так вот, у этой международной организации мы в черном списке. Она не рекомендует совершать какие-либо сделки, связанные с искусством в Украине. Соответственно, никто в нашу страну не приезжает продавать. И покупать – тоже.

- Почему?

- К примеру у нас согласно законодательству усложнен (практически невозможен) вывоз всех картин старше 50 лет. Допустим, художник написал одну работу старше 50 лет, а другую - младше. Выходит, одну работу можно вывозить, а другую нет?! Сейчас гораздо сложнее ввозить в Украину частные коллекции, что в свою очередь мотивирует коллекционеров держать свои коллекции за рубежом, а не открывать их для украинского зрителя.

СЕРИАЛ "ЧЕРНОБЫЛЬ" МОГ СНИМАТЬСЯ В УКРАИНЕ. НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО У НАС НЕТ ЗАКОНА О РИБЕЙТАХ, ОНИ ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 20-30 МЛН ДОЛЛАРОВ В СОСЕДНЕЙ ЛИТВЕ"

- Да, глуповатый формализм.

- Так это только де-юре у нас существует реестр культурного наследия. Де-факто его нет. Например, в Англии есть запрет на вывоз портретов исторических деятелей. Только вот у них в конкретной законодательной норме прописаны все детали. А что касается всего остального – покупайте, платите налоги, вывозите! Вот и я преследую точно такой же принцип: нужно создать реестр того, что запрещено вывозить. А то сейчас мы запрещаем все. Человека, купившего на Андреевском спуске какую-то столетнюю картину без особой ценности, – на выезде из страны уже воспринимают как контрабандиста.

- Этого вы добиваетесь посредством законопроекта "Об искусстве". А второй законопроект, который упомянули?

- Меценатство - системный и программный идеологический подход к поддержке направлений, объектов культурного наследия. В свои проекты меценаты вкладывают душу, участвуют не только финансово, но и организовывают людей, создают систему. Это могут быть проекты по финансированию художественных школ, музеев, театров, обучению талантливых представителей культуры за рубежом, организации выставок или выступлений и многое другое. Меценат всегда думает о наследии и осознает, что культура и образование - основа развитого государства. Принцип нового Закона будет заключаться в прозрачности и наличии предохранителей, которые нивелируют возможность злоупотреблений и подрыва доверия к самому институту меценатства.

- Например?

- Например, он вправе получить преференции при уплате налогов со своей компании или как физлицо. Передавая работу (или работы) в музей, меценат тем самым получает какие-то бонусы. Так делается во всем мире. Музей Помпиду, например, благодаря закону о меценатстве получил более 100 тысяч работ. Это колоссальная цифра!

И третье. Хотелось бы создать условия музеям покупать работы современных художников для своих коллекций.

- Чего вы как депутат хотите добиться, мы поняли. Но вы же не сами стучались в эти парламентские двери. Вам, наверное, предложили стать народным депутатом. Кто это был?

- Я проявил инициативу, и меня пригласили на собеседование. Фамилий называть не буду.

- Почему?

- Вдруг этот человек не захочет, чтобы его фамилию называли?

- Но это не были какие-то друзья Владимира Зеленского? К слову, это правда, что вы познакомились с ним еще 5 лет назад?

- Нет. С Владимиром Зеленским я познакомился весной этого года, когда он предложил стать его внештатным советником по вопросам культуры.

- Насколько нам известно, были определенные группы народных депутатов, прототипы комитетов, где вы уже обсуждали какие-то законопроекты. А сейчас уже внесены законопроекты по Нацраде, кино, о том, чтобы вернуть на рынок иностранные компании. А лично для вас что в приоритете, каковы должны быть первые шаги?

- Что касается закона о рибейтах, то это, безусловно, большая победа киноиндустрии. К сожалению, есть отдельные люди, которые манипулируют общественным мнением: мол, это уничтожает украинский рынок киноиндустрии. Так вот - это полная чушь.

Со своей стороны, я приведу в пример сериал "Чернобыль". Он мог сниматься в Украине, полностью, весь сериал! Но из-за того, что у нас нет закона о рибейтах, они потратили около 20-30 млн долларов в соседней Литве.

- Откуда вам известно про то, как не получилось снимать в Украине?

- От ребят, продакшна, который реализовывал проект. Они получили 25% рибейтов от 20 миллионов. 5 млн долларов составил возврат от потраченной суммы; это реально безумные деньги!

Что предусматривает закон о рибейтах? Это дополнительная сумма, возвращаемая структурам киноиндустрии, которые подались на возврат рибейтов. Причем не из бюджета, в котором уже заявлены 500 миллионов Госкино или УКФ. Нет, под эти цели должен быть отдельный бюджет. Более того, известно, что на каждый потраченный доллар кинокомпания, которая приезжает в ту или иную страну снимать кинопродукцию, тратит дополнительно 4-5 долларов.

Это отели, рестораны, водители и так далее. И это дает одно дополнительное рабочее место на каждые 5 потраченных долларов. Это наши люди, у которых будет возможность устроиться на работу в сфере кино. И это все пополнение бюджета. Это - креативная экономика, которой весь мир давно пользуется. Мы, к сожалению, только сейчас к этому приходим.

- Вы вспоминали Украинский культурный фонд, у них была эта история о том, что они много вкладывали в кино. Но очень часто это было некачественное кино. Плюс странные схемы, по которым распределялись бюджетные деньги…

- Я искренне благодарен, что вы это сказали. Абсолютно с вами согласен. Они мерялись количеством, а не качеством. Мне на заседании комитета рассказали о поданном на премию "Оскар" короткометражном фильме. Сняли фильм о мальчике в зоне АТО, называется "Віддалений гавкіт собак". Снимали иностранцы за свои деньги. Они нашли хорошую историю, сняли документальную короткометражку. Фильм попал в шортлист "Оскара".

А мы фильмы, идущие на мировое пространство, не единицами должны мерять, а десятками. Ведь культура – это наше лицо. И когда я говорю "культура", я не подразумеваю не только картины, но и культурную дипломатию.

- А какие направления культуры нужно развивать, чтобы привлечь в Украину и капитал, и туристов?

- Для туристов нам есть что показать, у нас уникальное культурное наследие, уникальный культурный код. Как пример, дизайнер Вита Ким, которая открыла миру украинский национальный дизайнкод, и сразу попала на мировую арену моды. А какой фурор наделала скульптура балерины Оксаны Жникруп в исполнении Джефа Кунса. Я уверен, что большинство туристов не знают что Киев - это родина Казимира Малевича. Это и есть наша задача - показать насколько Украина действительно интересна.

Я был противником включения в новое правительство трех людей, которых я не поддерживаю, - нардеп от Слуги народа Гео Лерос 03

"СКАНДАЛ В ОДЕССЕ? ЭТА ИСТОРИЯ - ПРО ТО, ЧТО НАМ, УКРАИНЦАМ, НУЖНО НАУЧИТЬСЯ СЕБЯ УВАЖАТЬ И НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ВЫТИРАТЬ О СЕБЯ НОГИ"

- Вы же работали и с Минстецем, да? И с киевской властью?

- Я реализовывал национальные проекты в столице и во всей стране, мне нужно было взаимодействовать с представителями власти, как минимум для различных бюрократических процедур. В политику я никогда не лез и никогда не пользовался бюджетными деньгами.

- То есть вы приблизительно те же вещи говорили, что и сейчас? Те же идеи продвигали?

- Я считаю, что человек должен постоянно развиваться и совершенствоваться. Проекты, которые я реализовывал, тогда были актуальны, но я вряд ли реализовывал бы все их сейчас. Я развиваюсь и не стесняюсь этого.

- У вас получилось 70 муралов, но периодически возникали какие-то скандалы. Первый был, кажется, с картиной возле станции метро "Дружба народов". Сначала Сергею Лещенко не понравилась длина рукавов…

- Ему там член хотелось увидеть. Он так и написал. Но возможно это связанно с некоторыми комплексами.

- Второй – когда была нарисована, по сути, дочка Игоря Никонова Лера. Почему так? Потому что выглядит так: вот, был человек, застройщик, близкий к Виталию Кличко - и вдруг его дочка…

- Это звучит космически, но художник познакомился с ней, кажется, в Лондоне, где она училась. Художники частно рисуют своих муз, вдохновляясь их красотой, Гвидо один из самых известных художников - муралистов, и ему точно не вышло бы кого-то навязывать рисовать, это против его принципов.

- Просто для многих это совпадение ложится в канву того, что это человек, приближенный к Кличко…

- Я не пытаюсь никому понравиться или кому-то угождать. Эту работу многие называют одной из лучших в Киеве; удовлетворять воображение завистников я не стану.

- Была еще скандальная история в Одессе, когда художник вас обвинил во всех тяжких, потому что вы ему что-то недоплатили.

- Эта история про то, что нам, украинцам, нужно научиться себя уважать и не позволять вытирать о себя ноги. Там речь не о доплате была. Приехал испанский художник и начал пренебрежительно высказываться, будто он в обезьянник какой-то

попал. И то же самое куратору говорить, мол, что это за люди ходят, как бомжи выглядят!

- И что было дальше?

- Он приехал туда рисовать две работы. И сказал: "Мне нужен, помощник, поэтому я беру свою девушку с собой. Одесские кураторы, сказали: о`кей, бери свою девушку". Когда же он приехал на место, то сказал: "Нет, моя девушка не будет рисовать, давайте мне другого помощника…"

И, с одной стороны, я понимаю, что художник всегда прав. Но есть внутренняя сторона - эти люди несут ответственность перед кураторами, Которые оплатили перелет ему и его девушке из Мадрида, сняли им пятизвездочный отель, организовали водителя, помощника. И спустя 10 дней человек даже первую работу не закончил! И говорит: "Я, наверное, не буду заканчивать!"

Конечно я вышел из себя. Это моя рекомендация, моя репутация. Я позвонил - и чуть-чуть наговорил лишнего, перегнул палку. Правда в том, что этот человек не позволил бы вести себя так в другой стране. К нам отнесся как к "аборигенам". Нам пора избавиться от комплекса "меншовартості" и не позволять такое хамское отношения к себе. Несмотря на все репутационные и финансовые потери, случись такая ситуация снова, я бы не позволил о себя вытереть ноги.

- Слово "fucking" в разговоре звучало?

- Да. Нужно было действовать более толерантно. Но я ему объяснял, что люди понесли огромные траты: около 6-7 тысяч долларов.

- Там еще публиковались фрагменты переписки…

- Я когда показал весь текст переписки американскому изданию, они сразу сняли все вопросы ко мне.

- Других таких историй не было? Как вообще выходить из ситуации, когда деньги инвестора потрачены, а работа не сделана?

- Кураторы в Одессе закрасили эту работу. Ничего с ней не смогли сделать.

- Одно время социальные сети были забиты дискуссиями по поводу украинских муралов. Если вас попросить сформулировать основные стереотипы или фобии украинского общества относительно этой формы творчества - что бы вы привели в пример?

- Но я вам приведу пример. В 2015 году, когда я запустил первый проект, я набрал в Google словосочетания Kyiv street art и Ukraine street art. Мне выдало около 60-70 тысяч упоминаний. На сегодняшний день эта цифра более 200 миллионов. Это словосочетание - результат того, что говорят о нашей стране на мировой арене. Результат деятельности.

Вторая проблема - относительно того, кто рисует. Это вопрос вкуса и восприятия, искусство должно вызывать эмоцию.

Мне недавно позвонил друг: говорит, мне в Авдеевку нужно было делегацию отвезти – и я не понимал, что им показать. Набрал в Google слово "Авдеевка", нажал "картинки", и первые 50 показанных фотографий - это был мурал, который ты на здании нарисовал с австралийским художником. Портрет школьной учительницы. Этот мурал стал символом города, а может и одним из символом освобождённого востока Украины.

- Напомните суть задумки.

- Это школьная учительница украинского языка в местной школе. Ее муж получил ранение ноги возле этого дома, которое находится прямо на фронтовой линии, где они живут. Спереди - поле, где дальше находятся оккупанты. Это такой ответ им. Она с умиротворяющей улыбкой смотрит туда, на территорию оккупации. Для меня эта работа говорит вот о чем: вы можете сколько угодно нас бомбить, стрелять, мы все равно не забудем про нашу идентичность, мы никуда отсюда не уедем. Такой была позиция и той учительницы: вы можете бомбить, но я не оставлю детей, не оставлю школу, буду здесь и дальше учить украинскому.

Я считаю, на сегодняшний день это самая символичная работа из всех нами сделанных.

- После такой патриотической ноты вернемся все же к истории на Осокорках. Там вам вменили в вину то, что эти 3,6 миллиона - это очень смешная сумма, потому что художники работали бесплатно, куда же вы дели деньги?

- Не было никакой "истории", был манипулятивный заказной сюжет, который сняла одна журналистка. В сюжете она намеренно вводила в заблуждение зрителя, пытаясь навязать мою роль как исполнителя работ по проекту, а в действительности моя роль ограничивалась участием, как советника от министерства информполитики. И журналистка

об этом прекрасно знала. К тому же, за несколько лет я реализовал сотни крупных арт проектов, от многих пришлось отказывался из-за загруженности. Все эти проекты были выполнены без привлечения копейки бюджетных средств, чем я и горжусь.

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"В СОСТАВЕ НОВОГО КАБМИНА У МЕНЯ БЫЛИ ВОПРОСЫ К ТРЕМ ЛЮДЯМ. ФАМИЛИИ НАЗЫВАТЬ НЕ СТАНУ"

- Давайте о политике. Когда президент Украины обсуждал с фракцией состав Кабинета министров, были ли вы среди тех, кто воспротивился включению в список министров ряда людей?

- Детали заседания фракции мне бы хотелось оставить без обсуждения. Но, безусловно, я был противником включения в новое правительство нескольких людей, которых я не поддерживаю. Кого именно – я бы оставил для внутрифракционной дискуссии.

- В итоге эти люди остались в итоговом списке правительства?

- Остались.

- Вы были удовлетворены объяснениями президента на этот счет?

- Он взял на себя ответственность. Это тоже много стоит. Я редко вижу людей, которые публично, при 254 людях могут встать и сказать: я беру на себя ответственность.

- Он взял на себя ответственность перед той частью общества, которая не любит, скажем так, этих людей, имеет причины их не любить. Но в контексте вашей позиции, президент, получается, взял ответственность и перед вами в том числе. Что будете делать, если он не сдержит обещания?

- Я думаю, что фракция сможет на этой ноте обратиться к президенту. Что мне импонирует в Зеленском, так это то, что он из тех людей, которые отвечают за свои слова.

- Вас называли в числе тех, у кого были вопросы относительно того, стоит ли Арсену Авакову оставаться министром внутренних дел. Это правда или нет?

- Я же сказал, было 3 человека, к которым были у меня вопросы в составе нового Кабмина. Конкретно фамилии я не хотел бы называть.

- В ведении вашего комитета, скорее всего, может оказаться история трех каналов, связываемых с Виктором Медведчуком. Речь идет о каналах 112, NewsOne и ZIK. К их деятельности имеется очень много вопросов. А вы для себя выработали какую-то позицию?

- Да, и она довольно четкая, я ее публично излагаю. На мой взгляд, не должно быть никакого давления на медиа в том случае, если они не нарушают закон.

Должна быть полная свобода слова. Точно так же телеканалы и интернет-издания должны четко нести ответственность за то, что они публикуют. Вышла, например, 2-3 недели назад статья о том, что якобы я где-то сидел в ресторане с Игорем Коломойским. Да я его в жизни ни разу не видел в глаза!

- Ваш коллега по фракции Егор Чернев сказал, что у него есть некий набор красных линий, которые для себя он считает невозможным переступить. При всей лояльности к фракции и президенту. А у вас такие красные линии есть?

- Независимость, территориальная целостность и суверенитет Украины – это однозначно красная линия, которую я никогда и ни при каких обстоятельствах не позволю переступить.

- Понятно. Что-либо еще?

- Понимаете, есть определенные жизненные принципы. Мне еще отец в детстве говорил, что мальчика от мужчины отличает количество и качество этих принципов. Со временем они должны добавляться, но их никак не может становиться меньше.

- О тех законопроектах, которые вы намерены внести, вы уже рассказали в начале нашей беседы. А как насчет законопроектов от коллег? И настроены ли вы голосовать лишь за з/п от фракции "Слуга народа"?

- Я публично заявляю, что если будет хороший законопроект, то, вне зависимости от того, будет ли он подаваться от "Батькивщины" от ЕС или других - я подпишусь под этим законопроектом с удовольствием. Когда 424 человека находятся под куполом, у них должна быть одна цель – благополучие украинцев и процветание страны. Мы не должны разделяться по принципу "свой-чужой".

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"…ИЛИ, НАПРИМЕР, "ГОЛОС" ОБРАЩАЕТСЯ К "ЕС": ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ИЛИ НЕТ? НУ, ТАК У ВАС ЖЕ СВОЯ ПОЗИЦИ

Я ДОЛЖНА БЫТЬ! ЗАЙДИТЕ НА САЙТ, ПОСМОТРИТЕ ПОВЕСТКУ, ПРОЧИТАЙТЕ - И СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ"

- Сейчас законопроекты принимаются очень быстро. И многие депутаты физически не успевают все это прочитать. Есть много экономических нюансов, которые с виду выглядят хорошо, условно дерегуляторка, а на деле для кого-то она обеспечивает большие потоки в коррупционной тени. Как вы успеваете все читать? Или же не все читаете? Тогда на чье мнение вы опираетесь, когда решаете, голосовать или не голосовать?

- Я сейчас приведу пример, когда мы принимали закон по детенизации экономики. Коллега из "Голоса" сказала мне, что нас после этого люди начнут ненавидеть. А я отвечаю: начнут ненавидеть те, кто в тени работают. А тем, кто работает по-белому, нововведения наоборот упрощают жизнь. У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично. Это должно мотивировать людей переходить на белую форму оплаты. Что касается ФОПов, то я захожу в пятизвездочный отель, оплачиваю карточкой, и мне выдают чек: ФОП такой-то. Но у вас пятизвездочный отель, как вы можете мне чек выбивать от малого предпринимателя? В ресторанах раздельная система: алкоголь туда, а еда - сюда.

- Вас многие поверхностно называют муралистом. А между тем, образование у вас – юридическое. Вы готовы спорить со своими коллегами по фракции, глядя на то, как в турборежиме (а на самом деле – нахрапом) ваше начальство в нарушение многих нюансов процедуры продавливает принятие законов?

- Для начала, я не муралист, я куратор, но первоначально я считаю себя режиссером. Муралист - это художник.

Теперь отвечу на ваш вопрос. Нужно брать на себя ответственность и быть полезным на своем месте. Я, например, голосую за,если считаю, что это идет на пользу страны. Я понимаю, что несу персональную ответственность за принятые решения.

- Да ну! Гео, эта ответственность будет в итоге размазана тонким слоем по бутерброду. У вас 254 человека, соответственно удельный вес ответственности будет очень мал.

- На самом деле очень редко бывает такая ответственность, разве что, если автор законопроекта, который явно уличен в коррупции - тогда это действительно приобретает резонанс. Единственная общая ответственность, это, кажется, законы 16 января. В принципе, каждому депутату вспоминали именно участие в этом голосовании. Как и в парнокопытном голосовании Конституции 2004 года.

Если вы обратите внимание, как фракции голосуют, то большинство фракций думают не про страну, а как из этого выжать политические дивиденды. Так получилось, что в зале я сижу между "Голосом" и "ЕС". И когда выходит какой-то хороший законопроект, который они вроде бы и хотят поддержать, я слышу, какие у них внутри фракций идут разговоры: "Можно я проголосую? Кто-то слева говорит: "Нет, нельзя, мы не голосуем". - Первый человек продолжает: "Но это же хороший законопроект". –"Хорошо, тогда нажми хотя бы "воздержался"…".

Или, например, "Голос" обращается к "ЕС": вы голосуете или нет? Ну, так у вас же своя позиция должна быть, вам розданы проекты. Зайдите на сайт, посмотрите какая повестка, прочитайте и сделайте выводы. Зачем вы обращаетесь через 5 человек и спрашиваете: "Вы голосуете или нет?"

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- Сами-то вы успеваете читать законопроекты?

- Стараюсь прочитать все. Сегодня лег в 3 часа ночи, чтобы изучить все на завтра. Встал в 6 - и на работу.

- И много таких, как вы, во фракции?

- Не хочу никого с кем-то сравнивать. У нас достаточно профессионалов, все стараются.

- Как вообще коммуникация внутри фракции?

- Я в целом общаюсь примерно с тремя десятками коллег из разных комитетов.

- А по какому критерию вы подбирали этот круг общения?

- Регулярное общение происходит при работе в комитете. Например, чтобы разработать законопроект с экономической составляющей, иногда необходимо участие или консультации коллег из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, кстати, его возглавляет Даниил Гетманцев, эксперт из налоговой сферы.

Вот

, недавно был на эфире с представителями ОПЗЖ. Вначале я на конфликт с ними пошел. Они снова начали говорить про турборежим нашего голосования. Но когда я им начинаю объяснять о рибейтах, они даже не понимают, о чем речь! Им кажется, ты уничтожаешь Госкино. Я говорю, послушайте, если приезжает кинокомпания, тратит доллар на съемку кино, 5 долларов на инфраструктуру – мы же все от этого выиграем. После эфира подходит их депутат, говорит: "Да, все-таки прав, а я даже не задумывался, что есть такая идея…"

- Типичные ОПЗЖ! Во-первых, такие вещи они говорят только после эфира.

- А во-вторых, все равно это люди, которые зарабатывали (не путать с "работают") на заводах; им трудно понять, где здесь креативная экономика.

- Если посмотреть на мировую тенденцию, мы увидим, что доля ресурсно-ориентированных экономик постоянно уменьшается за счет глобального развития технологичных и креативных индустрий, а у нас украинцев хотят посадить на ментальную иглу тарифов, вместе дискуссии о поднятии благополучия граждан. Язык коммуникации многих политиков с людьми показывает уровень их уважения к украинцам. Нам постоянно навязывают обсуждение вчерашней повестки дня.

- Вы же понимаете, почему так происходит? Это взаимовыгодный круг инфантилизма. Они тарифами консервируют инфантилизм населения. А потом эти инфантилы, думая, что они о них заботятся, пойдут и проголосуют за этих же политиков.

- Согласен. Украинцам через политические шоу насаждается риторика: "О какой культуре и креативной экономике идет речь, давайте поговорим о газе". И куча горлопанов подхватывают этот спич, все вокруг начинают кричать. Политикам платят за подобные мантры, им выгодно, чтобы люди не развивались, они показательно смеются от слова "культура", называя ее чушью, чтобы и зрителя это слово отвернуло сильней. Украинцам необходимо распознавать такие сигналы, делать выводы и не голосовать за таких "политиков".