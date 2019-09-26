На «Белшине» отказались увольнять работника 11 26.09.2019, 18:40

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Отъезд на работу в Латвию обернулся настоящими приключениями для электрика из Бобруйска.

Попытка увольнения и отъезда на работу в Латвию на заработки обернулась настоящим преследованием со стороны несговорчивого нанимателя. Представители «Белшины» угрожают электрику Сергею Кудряшеву милицией и розыском. Более того, пытаются «опросить» родных и взять у них «показания» по поводу местонахождения Сергея, передает praca-by.info.

Работник завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина» попытался расторгнуть трудовые отношения с нанимателем по соглашению сторон, однако тот отказал сотруднику. Сергей Кудряшов к моменту отказа уже имел договоренность о приеме на работу в Латвии и открытую визу. Работник принял решение в любом случае ехать на новое место работы, несмотря на то, что за невыход на старое место работы ему грозило увольнение за прогул.

История получила неожиданное развитие, когда 25.09 работнику на вайбер начали приходить сообщения от представителей предприятия, в которых те угрожали заявлением в милицию и розыском работника. Также в сообщениях шла речь о том, что Сергею Кудряшову могут ограничить возможность выезда за границу страны. После того, как работник указал что он уведомил по телефону начальство о своем увольнении в одностороннем порядке, Сергею было заявлено что в любом случае будут «опрошены» его родственники, у которых возьмут «показания».

Со слов работника, с ним общался и.о. начальника цеха технологических поточных систем, завода крупногабаритных шин ОАО "Белшина", ведущий энергетик Виталий Болбас. Также работник подтвердил, что его отцу звонят и требуют явиться для дачи объяснений о том, где находится его сын. После общения с начальством работник обратился за помощью и консультацией в профсоюз РЭП.

Ситуацию комментирует член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак:

«Случай с Сергеем Кудряшовым показывает, насколько сложно сменить место работы в Беларуси и насколько неадекватны бывают представители нанимателя. Человек принял решение увольняться через прогул, а ему угрожают розыском, милицией, опросом родственников и даже сделать невыездным из страны. Действия представителей нанимателя выглядят как самоуправство и превышение должностных полномочий, и если они будут продолжаться, то Сергей вправе защитить свои права с нашей помощью в том числе и в суде.

Отдельно хочу подчеркнуть что никто не может быть принужден к даче каких либо объяснений в отношении своих родственников, не только в трудовом споре, но даже если в их отношении заведено уголовное дело. Это право не свидетельствовать против себя или своих близких зафиксировано в ст.27 Конституции РБ, одной из немногих, реально работающих статей нашего Основного закона. Работник, которого увольняют по п.5 ст.42 (прогул), по закону не обязан давать ни устных, ни письменных объяснений, по какой причине он совершил прогул».