Ураган «Дориан» бушует у побережья США 6.09.2019, 8:26

Тем временем на Багамских островах ведутся масштабные восстановительные работы.

Ураган «Дориан» в четверг обрушился на Среднеатлантическое побережье США, принеся с собой сильные ливни, мощные ветра и штормовые волны высотой два метра и более, которые угрожают затопить низинные прибрежные районы, сообщает «Голос Америки».

Ураган, которому в настоящий момент присвоена 2-я категория, подошел к побережью в районе города Чарльстон, штат Южная Каролина. Скорость ветра внутри урагана достигает 175 км/ч. Синоптики предупреждают, что позже в четверг и в пятницу ураган может приблизиться к побережью Северной Каролины. Как заявляют в Национальном центре по наблюдению за ураганами, к выходным ураган несколько ослабнет и может достичь северо-восточного побережья США и провинции Новая Шотландия в Канаде.

По словам метеорологов, ураган принесет с собой «мощные и разрушительные волны» и до 38 см осадков. Ветры ураганной силы распространяются в радиусе 95 км от центра шторма, а ветры силы тропического шторма – в радиусе 315 км.

Ранее ураган с разрушительной силой прошелся над Багамскими островами, в результате чего погибли по последним данным как минимум 30 человек. Многие районы на островах Большой Багама и Абако оказались полностью разрушены. Сейчас на островах ведутся масштабные восстановительные работы.

По словам премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса, количество жертв может возрасти по мере того, как спасатели пробираются через обломки.

Президент Дональд Трамп направил на острова корабли и подразделения Береговой охраны США, а также отряды различных поисково-спасательных служб. Помощь пострадавшим районам также оказывают ВМС Великобритании, Красный Крест и ООН.

Для доставки гуманитарных грузов задействованы и океанские круизные лайнеры, которые в это время обычно курсируют между Атлантическим побережьем США и Карибскими островами.

Как сообщают в Белом доме, в среду Трамп побеседовал с Миннисом, заверив его, что США окажут «всю необходимую поддержку» пострадавшим, и выразил соболезнования жителям Багамских островов.

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в среду встретился с Миннисом в Нассау. По словам Лоукока, от урагана пострадали около 20 процентов населения Багамских островов, а около 70 000 человек нуждаются в продовольственной помощи.

«Ничего подобного на Багамах раньше не было», – отметил Лоукок, добавив, что из фонда экстренной помощи ООН немедленно будет выделен миллион долларов для того, чтобы предоставить пострадавшим воду, продовольствие, жилье и медицинские услуги.