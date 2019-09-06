Ученые обнаружили следы одного из самых древних существ Земли 6.09.2019, 14:07

Его возраст - более полмиллиарда лет.

В ущельях Янцзы на юге Китая были обнаружены следы одного из самых древних существ, которые когда-либо населяли Землю. Возраст найденной окаменелости определили в 551-539 миллионов лет, пишет lenta.ua.

По предположениям ученых, обнаруженные следы оставило древнее существо, напоминающие своим видом современную сороконожку. Длина его туловища составляла около 27 сантиметров, а ширина – от 5 до 20 миллиметров. Также удалось установить, что тело этой многоножки, получившей название Yilingia spiciformis, состояло из пятидесяти сегментов.

Как отметили специалисты, появление подобных организмов с сегментированными симметричными туловищами, которые способны принимать несложные решения, например, касательно направленности своего движения, является одним из важнейших этапов эволюции. В настоящее время именно к таким существам, называемым «билатериями», относится порядка 99% всех живых организмов планеты. Фактически, исключение составляют лишь губки, пластинчатые и им подобные организмы.

Обнаружение следов этой древней многоножки, по словам ученых, является очень важным подтверждением того, что еще до так называемого Кембрийского взрыва, который предположительно произошел 540 миллионов лет назад, на Земле существовали живые организмы, способные целенаправленно передвигаться. А это, в свою очередь, дает возможность глубже продвинуться в вопросе изучения эволюции.