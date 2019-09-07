Украинцы вернулись из российского плена (Видео, онлайн) 87 7.09.2019, 13:44

10,888

(Обновлено) Пленников Кремля встретили родственники, друзья и президент Украины.

Украинский борт вылетел из Москвы в 12:18 и приземлился в Киеве в 13:28.

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречали родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствовали также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

Один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов в рамках обмена с РФ также вернулся в Украину. В аэропорту режиссера встречали двоюродная сестра и дочь.

"Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены.

Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!" - сказал Сенцов, сразу после высадки из самолета.

Обмен пленными: кто вернулся в Украину

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Украинская правда публикует списки обмена «35 на 35»

Россия выдала Украине 24 моряка, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи:

Юрий Будзыло, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Безпальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лисовой, Денис Гриценко.

Также в списке на обмен политзаключенные:

Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович.

Сенцов, Кольченко та інші політв'язні повернулися в Україну — відео з аеропорту, де їх зустріли рідні pic.twitter.com/BrIKOP47ZA — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

После встречи с родственниками освобожденных украинских политзаключенных увезли в больницу.

Военных моряков повезли в военный госпиталь, бывших политзаключенных – в «Феофанию».

ТСН сегодня написало, что почти весь медицинский персонал «Феофании» на работе.

«Проблема, что у врачей не имеет никакой информации о состоянии здоровья освобожденных. Именно поэтому на работе максимальное количество медиков, которые смогут оказать необходимую помощь, начать диагностику», – говорится в сюжете.