Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за 11 лет
- 11.01.2020, 21:11
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Первое место — за норвежцами.
Мужская сборная Беларуси финишировала пятой в эстафетной гонке этапа Кубка мира в Оберхофе. Равных же не было команде Норвегии, сообщает "Прессбол".
11.01. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия 1:19.32,3 (2+8)
2. Франция +4,4 (2+6)
3. Германия +48,2 (2+14)
4. Россия +1.09,0 (0+9)
5. БЕЛАРУСЬ (А.Смольский, С.Бочарников, Р.Елетнов, Н.Лобастов) +1.54,0 (1+12)
6. Словения +2.43,7 (0+14)
7. Швейцария +2.56,1 (0+19)
8. Чехия +3.07,6 (3+14)
9. Австрия +3.24,8 (2+11)
10. Украина +3.31,1 (3+9)
Всего стартовали 24 команды.
Отметим, что это лучший результат сборной Беларуси с 2009 года. Тогда наша команда показала точно такой результат.