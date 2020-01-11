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Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за 11 лет

  • 11.01.2020, 21:11
  • 1,454
Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за 11 лет
Иллюстрационное фото

Первое место — за норвежцами.

Мужская сборная Беларуси финишировала пятой в эстафетной гонке этапа Кубка мира в Оберхофе. Равных же не было команде Норвегии, сообщает "Прессбол".

11.01. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия 1:19.32,3 (2+8)

2. Франция +4,4 (2+6)

3. Германия +48,2 (2+14)

4. Россия +1.09,0 (0+9)

5. БЕЛАРУСЬ (А.Смольский, С.Бочарников, Р.Елетнов, Н.Лобастов) +1.54,0 (1+12)

6. Словения +2.43,7 (0+14)

7. Швейцария +2.56,1 (0+19)

8. Чехия +3.07,6 (3+14)

9. Австрия +3.24,8 (2+11)

10. Украина +3.31,1 (3+9)

Всего стартовали 24 команды.

Отметим, что это лучший результат сборной Беларуси с 2009 года. Тогда наша команда показала точно такой результат.


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