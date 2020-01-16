Массовые протесты и политические потрясения станут нормой в 2020 году 16.01.2020, 18:15

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Такой прогноз дает Verisk Maplecroft, консультирующая бизнес по вопросам политического риска во всем мире.

Массовые протесты и политические потрясения, бросившие вызов правительствам от Гонконга до Чили в прошлом году, продолжатся и станут "новой нормой", передает finanz.ru.

Verisk Maplecroft, консультирующая корпоративных клиентов по вопросам политического риска во всем мире, прогнозирует продолжение беспорядков в 2020 году, в то время как правительства разных стран по-прежнему удивляются народным недовольством и не готовы решать лежащие в его основе социальные проблемы, следует из опубликованного в четверг обзора компании.

"Яростные протесты, заставшие многие правительства врасплох в прошлом году, никуда не денутся, и нам всем следует быть готовыми к этому", - отмечает Миха Хриберник, глава анализа рисков в Азии.

Чили переместилась с 91 на шестое место в рейтинге нестабильных государств Verisk Maplecroft на фоне сохраняющейся напряженности в некогда самой процветающей и стабильной стране Латинской Америки, оказавшейся в центре внимания из-за массовых протестов, в результате которых погибли более 20 человек, а ущерб имуществу достигает около $2 миллиардов.

Гонконг, где уличные протесты продолжаются уже семь месяцев, переместился с 117 на 26 место, говорится в обзоре компании.