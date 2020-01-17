Фотофакт: В январе в Витебске взошел чеснок 3 17.01.2020, 9:59

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А в Гродненской области уже собирают лисички.

В декабре в Витебске на деревьях набухли почки, а на вербе распустились котики. В январе зазеленела сирень в парке и расцвела примула, пишут «Народные новости Витебска».

Настало время заглянуть в огород: а что там? А там — тоже новости!

У одного из жителей Витебска в середине января взошел зимний чеснок. Как правило, его сажают в октябре, а всходит он в марте-апреле. В связи с тем, что нынешняя зима похожа на весну, хозяин, скорей всего, снимет урожай намного раньше.

Еще более удивительные явления для зимы происходят на юге страны. Так, в Бресте в разгар зимы проснулись пчелы, прилетели журавли и гуси. А на Гродненщине уже собирают лисички!