Путин отправил в отставку скандального генпрокурора РФ Чайку 7 20.01.2020, 14:32

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На его место предложен Игорь Краснов из СК РФ.

Президент России Владимир Путин 20 января отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку. Он занимал этот пост с июня 2006 года, а до этого семь лет был министром юстиции Российской Федерации. Срок полномочий Чайки на посту генпрокурора истекал в 2021 году, а в документах, отправленных от имени Путина в Совет Федерации, сказано, что Чайка переходит на другую работу. Однако, по всей видимости, отставка связана с возрастом. Чайке уже 68 лет, а занимать посты на гражданской службе по закону в России можно лишь до 65 лет, сообщает "Настоящее время".

В последние годы Чайка был фигурантом нескольких громких расследований Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Самое громкое из них вышло 1 декабря 2015 года и рассказывало о бизнесе окружения генпрокурора, в частности о рейдерском захвате его старшим сыном Артемом речного пароходства. Младший сын генпрокурора Игорь Чайка, помимо строительного бизнеса, занимается в России мусоропереработкой и также был фигурантом нескольких скандалов.

В 2017 году он стал владельцем 60% акций компании "Хартия", которая занимается переработкой мусора, после чего фирма выиграла десятки тендеров на оказание услуг по вывозу мусора по всей Москве. Также компания взяла в аренду землю и мусоросжигательный завод МСЗ-4 на границе Москвы и Подмосковья. Помимо МСЗ-4, "Хартию" также связывали с мусорном полигоном в Волоколамске, где летом 2018 года проходили массовые протесты.

Занять должность генпрокурора предложено занять Игорю Краснову, замглавы Следственного комитета России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что решение назначить Краснова является решением президента". Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру на пост генпрокурора уже во вторник 21 января, а верхняя палата в целом - в среду 22 января.

Краснов - генерал-лейтенант юстиции, он расследовал ряд резонансных уголовных дел:

покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году,

деятельность радикальной группировки русских националистов "БОРН",

убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году;

убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и других.

Также он возглавлял следственную группу по делам об убийстве Бориса Немцова, делу "белгородского стрелка" Сергея Помазуна и хищения при строительстве космодрома "Восточный".