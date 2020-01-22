The Economist: Беларусь заняла 150 место из 165 стран в индексе демократии 3 22.01.2020, 16:30

Фото: «Радыё Свабода»

Рядом с Беларусью в рейтинге находятся Бахрейн и Иран.

Британская исследовательская организация «The Economist Intelligence Unit» опубликовала свежий «Индекс демократии». В нем Беларусь оказалась на 150-м месте среди 165 стран, сообщает сат телеканала «Белсат».

В «Индексе демократии» за 2019 год Беларусь заняла 150-е место. В 2018 году мы были на 137-м месте.

Рядом с Беларусью в рейтинге находятся Бахрейн и Иран.

В региональном рейтинге среди 28-ми восточноевропейских стран Беларусь оказалась на 25-м месте.

«Беларусь, Азербайджан и четыре страны Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) по-прежнему остаются диктатурами, большинство руководителей которых остаются неизменными», – отмечают авторы исследования.

Первые места в рейтинге заняла Норвегия, Исландия и Швеция.