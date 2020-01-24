«Баста»: Давайте представим себе факт — Лукашенко больше нет 7 24.01.2020, 11:11

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Как преобразится страна!

На минуточку представим себе такой факт - никакого Лукашенко нет. Он просто миф, недоразумение, страшная сказка, больная фантазия, пишет телеграмм-канал «Баста».

Нет бессмысленных селекторных совещаний, вездесущей коррупции, нет об...х коров и голодных селян.

Нет убыточных госпредприятий, потому что работает рынок.

Нет фальсификаций, учителя занимаются своим делом, учат наших детей в реально бесплатных школах, потому что на это есть деньги, ведь разворовывать их некому.

Нет разрушенных больниц с устаревшим оборудованием, зато есть нормальная медицина и гуманное отношение к пациентам, ведь медики получают достойный профессии доход.

Нет подачек и унижений для пенсионеров, а есть достойные пенсии и обеспеченная старость.

Есть работа, работа в своей стране в Беларуси, хорошо оплачиваемая, с соблюдением прав работника.

Есть парламент и нет дворцовых поселков свиты-элиты.

Потому что Лукашенко нет и не было. И не будет.