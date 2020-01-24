Milliyet: Асад больше не подчиняется приказам Путина? 24.01.2020, 20:41

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В Сирии не соблюдается режим прекращения огня.

Не проходит и дня, чтобы из провинции Идлиб на севере Сирии не поступали новости о новых столкновениях, не появлялись трагические кадры с изображением мирных жителей, которые гибнут или получают ранения под бомбежками…

Все это происходит, несмотря на договоренность о прекращении огня, достигнутую три недели назад в Москве, пишет журналист Сами Коэн для Milliyet (перевод — inosmi.ru).

Откровенно говоря, сухопутные и воздушные силы режима Асада как ни в чем не бывало продолжают атаки в регионе. Они идут своим путем, невзирая на призывы и предупреждения лидеров двух стран.

После договоренности, достигнутой в Москве, появилась надежда на то, что стороны будут полностью соблюдать перемирие, оружие перестанет стрелять, а более трех миллионов мирных жителей Идлиба, наконец, вздохнут с облегчением… Это позволило бы дипломатам вскоре сесть за стол переговоров в Женеве во имя достижения мира в этой загубленной гражданской войной стране.

Но, увы, срыв перемирия уже в самом начале пути пошатнул эти надежды.

Почему не слушают призывы?

Первой страной, которая может или должна убедить администрацию Асада прекратить безжалостно бомбить свой народ, является ее сторонник, союзник — Россия. Все это время считалось, что Асад не может возразить против того, что говорит Путин. Но на фоне последних событий складывается иная картина. Либо Асад не слушает Путина и действует самостоятельно, либо Путин не говорит Асаду решительное «стоп», не оказывает давления и, возможно, даже проводит политику «фиктивного боя» с ним.

Последние события усиливают впечатление о том, что второй вариант более вероятен. Иными словами, Путин, с одной стороны, обещает миру быть гарантом прекращения огня, с другой — направляет свои военные самолеты вместе с сирийской авиацией бомбить Идлиб. В результате ни тот, ни другой не слушают призывы международного сообщества остановить боевые действия.

Какова цель?

На самом деле то, что мы видим на идлибском фронте, демонстрирует стратегию, которую Асад пытается претворять в жизнь с одобрения Путина и при его поддержке. Провинцию Идлиб, которую контролируют разные «джихадистские» группы, и именно отсюда они начали войну против Дамаска, необходимо очистить от этих элементов и установить свое господство в регионе. Хотя женщины и дети не являются мишенью, гражданское население, живущее бок о бок с «террористами», тоже гибнет под бомбежками.

В последние месяцы военные силы Асада постепенно взяли под контроль некоторые районы провинции, хотя и не без трудностей. Одна из причин желания продолжать эти операции, несмотря на объявленное прекращение огня, заключается в стремлении создать «фактическую» ситуацию на поле боя и отправиться на Женевскую мирную конференцию с «сильными позициями». Это стратегия, которую в то же время одобряет и поддерживает Россия.

С точки зрения Турции

Турция, будучи главным архитектором перемирия в Идлибе, пытается вести эту работу с Россией. Но последние столкновения и позиция, которую сохраняет Москва вопреки настойчивым призывам Анкары, вызвали разочарование и в Турции. Турецкие официальные лица открыто выражают свои чувства по этому вопросу в своих заявлениях.

Вместе с тем есть один важный момент, на который обратил внимание президент Эрдоган: Анкара, несмотря на разные (и даже противоположные) позиции с Москвой в идлибском вопросе, полна решимости сохранить свои «стратегические отношения» с ней. То есть, откровенно говоря, Турция в отношениях с Россией прежде всего отдает приоритет своим интересам.

Вне всякого сомнения, если Путин сделает шаги, призванные положить конец идлибской трагедии, это успокоит турецкую дипломатию и общественность.