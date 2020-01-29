СБУ задержала шпиона «ЛНР», который пять лет скрывался от следствия 2 29.01.2020, 19:05

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фото: Службa безопасности Украины

Шпион пытался попасть в Украину «по своим делам».

В Луганской области задержали шпиона пророссийской террористической организации «ЛНР».

Как рассказали в Службе безопасности Украины весной 2014 года житель Северодонецка присоединился к оккупационным силам РФ и собирал информацию о перемещении украинских военных, задействованных в АТО.

Также сообщается, что к своей шпионской деятельности он привлек еще двух человек.

Собранные сведения злоумышленник передавал своим кураторам, которые использовали их для подготовки диверсий.

В отношении сообщника оккупантов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (от 8 до 15 лет), однако он сбежал в Россию и более пяти лет скрывался от следствия.

Задержали шпиона на пограничном пункте пропуска Танюшевка, через который он пытался попасть в Украину «по своим делам».