СБУ задержала шпиона «ЛНР», который пять лет скрывался от следствия

СБУ задержала шпиона «ЛНР», который пять лет скрывался от следствия2
- 29.01.2020, 19:05
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Шпион пытался попасть в Украину «по своим делам».
В Луганской области задержали шпиона пророссийской террористической организации «ЛНР».
Как рассказали в Службе безопасности Украины весной 2014 года житель Северодонецка присоединился к оккупационным силам РФ и собирал информацию о перемещении украинских военных, задействованных в АТО.
Также сообщается, что к своей шпионской деятельности он привлек еще двух человек.
Собранные сведения злоумышленник передавал своим кураторам, которые использовали их для подготовки диверсий.
В отношении сообщника оккупантов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (от 8 до 15 лет), однако он сбежал в Россию и более пяти лет скрывался от следствия.
Задержали шпиона на пограничном пункте пропуска Танюшевка, через который он пытался попасть в Украину «по своим делам».