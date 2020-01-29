Польша: Борис Будка официально возглавил «Гражданскую платформу» 29.01.2020, 21:51

Борис Будка

В ходе внутрипартийных выборов он набрал 78,49% голосов.

Борис Будка официально возглавил «Гражданскую платформу». В ходе внутрипартийных выборов он набрал 78,49% голосов. Новый председатель главной оппозиционной партии поблагодарил всех, принявших участие в выборах, передает «Радио Польша».

«Спасибо вам за огромное доверие. Я воспринимаю его как мандат, но еще больше – как обязанность, чтобы «ГП» была современной, эффективной, профессиональной партией, и чтобы избиратели снова поверили в то, что мы готовы к новым победам на выборах», - сказал польский политик.

Борис Будка также отметил, что первым решением, которое он примет в качестве председателя «Гражданской платформы», будет назначение избирательного штаба кандидата в президенты Польши Малгожаты Кидавы-Блоньской.