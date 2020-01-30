Из галереи в Стокгольме украли более десятка работ Сальвадора Дали 30.01.2020, 17:40

Фото: Reuters

Стоимость каждой из работ может доходить до $52 тысяч.

От 10 до 12 статуэток работы Сальвадора Дали похищены в ночь на 30 января из галереи в Стокгольме, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

Как минимум двое преступников проникли в галерею в центре города, разбив окно у входа. К приезду полиции подозреваемые скрылись.

Каждая из похищенных работ оценивается от 200 до 500 тысяч крон (от $21 000 до $52 000), рассказал владелец галереи.

Выставка со статуэтками должна была закрыться в субботу. Полиция ведет поиск подозреваемых.