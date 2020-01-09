Павел Северинец, не выходя с «суток», получил еще и огромный штраф 18 9.01.2020, 14:34

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Дело суд рассмотрел в его отсутствие.

В суде Центрального района Минска состоялся очередной процесс над одним из лидеров Белорусской христианской демократии Павлом Северинцем. Его судили за призыв к акции 20 декабря, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

В суде Павел Северинец не присутствовал. С 26 декабря он отбывает 15 суток на Окрестина за участие в акции против интеграции 7 декабря. В суд пришла его жена Ольга с сыном.

Суд рассмотрел дело в отсутствие Павла Севернца и приговорил его к огромному штрафу — 1350 рублей.

Павел Северинец должен выйти на свободу завтра.

Напомним, последние дни в Беларуси идут суды над участниками акций против интеграции. На сегодня намечено более 30 судебных разбирательств. В основном участникам дают штрафы.

Некоторые дела отправляют на доработку, как, например, в ситуации с известным преподавателем и филологом Лявоном Борщевским. В деле кандидата наук было отмечено, что он имеет среднее образование.

Известно уже, что сегодня по 810 рублей штрафа получили политик Анатолий Лебедько, художник Алесь Марачкин, 1350 рублей — политик Николай Козлов.

Сегодня также будут судить поэта Владимира Некляева.