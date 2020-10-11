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Главные «музыкальные герои лета» дали громкий концерт

  • 11.10.2020, 13:38
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Главные «музыкальные герои лета» дали громкий концерт

На сцене был бело-красно-белый флаг и портрет Калиновского.

Как сообщает «Радыё Свабода», вчера в Брасловском районе выступила рок-группа Tor Band, которая стала настоящим музыкальным открытием этого лета. Во время концерта на сцене был бело-красно-белый флаг и портрет Кастуся Калиновского.

Отметим, что песни группы Tor Band из Рогачева стали настоящими протестными хитами этого лета. Особенно белорусам полюбились песни «Уходи», «Мы не народец», «Жыве Беларусь», «Бей».

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