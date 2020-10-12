Выявлены главные разносчики коронавируса 1 12.10.2020, 20:41

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Около 70 процентов пациентов с COVID-19 никого не заражают.

Группа ученых из Принстонского экологического института, Калифорнийского университета в Беркли и университета Джонса Хопкинса пришла к выводу, что главными разносчиками коронавируса являются дети и молодые люди. Результаты исследования опубликовал журнал Science, передает lenta.ru.

Изучив ситуацию с заражением коронавирусом в Индии, специалисты установили, что около 70 процентов пациентов с COVID-19 никого не заразили, в то время как всего восемь процентов спровоцировали более половины новых случаев инфицирования. Анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.

«В целом среди всех возрастных групп наиболее высоки шансы подхватить заболевание от сверстников», — отметили ученые. Проанализировав показатели смертности, они также выяснили, что в среднем пациенты с COVID-19 в Индии умирали через восемь дней после госпитализации, в то время как в США больные уходили из жизни через 13 дней.

В пресс-службе Принстонского университета подчеркнули, что до сих пор в мире не проводилось столь масштабных исследований, изучающих распространение заболеваний.

Ранее японские ученые провели исследование и выяснили срок жизни COVID-19 на человеческой коже. Оказалось, что коронавирусы остаются активными дольше, чем другие известные вирусы.

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