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В Словакии на коронавирус протестируют все население, кроме детей до 10 лет

  • 17.10.2020, 17:22
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В Словакии на коронавирус протестируют все население, кроме детей до 10 лет

Бесплатное тестирование начнется уже через неделю.

Власти Словакии намерены провести тесты на коронавирус для всех жителей страны за исключением детей до 10 лет. Об этом заявил словацкий премьер-министр Игорь Матович. Ожидается, что бесплатное тестирование начнется уже через неделю. Пока неизвестно, будут ли они обязательными, передает «Радио Польша».

Власти в Братиславе хотят, чтобы весь процесс проводился военнослужащими без участия медицинского персонала, работающего в больницах с пациентами с COVID-19.

В следующие выходные тестирование пройдет в трех регионах, наиболее пострадавших от эпидемии. По словам премьер-министра Игоря Матовича, это позволит проверить методику тестирования и организовать пункты сбора образцов.

«Это будет операция, которой Словакия еще не знала», - отметил словацкий премьер. Игорь Матович объявил, что те, у кого результаты тестов на коронавирус окажутся положительными, будут вынуждены отправиться на домашний карантин.

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