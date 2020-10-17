В Словакии на коронавирус протестируют все население, кроме детей до 10 лет 17.10.2020, 17:22

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Бесплатное тестирование начнется уже через неделю.

Власти Словакии намерены провести тесты на коронавирус для всех жителей страны за исключением детей до 10 лет. Об этом заявил словацкий премьер-министр Игорь Матович. Ожидается, что бесплатное тестирование начнется уже через неделю. Пока неизвестно, будут ли они обязательными, передает «Радио Польша».

Власти в Братиславе хотят, чтобы весь процесс проводился военнослужащими без участия медицинского персонала, работающего в больницах с пациентами с COVID-19.

В следующие выходные тестирование пройдет в трех регионах, наиболее пострадавших от эпидемии. По словам премьер-министра Игоря Матовича, это позволит проверить методику тестирования и организовать пункты сбора образцов.

«Это будет операция, которой Словакия еще не знала», - отметил словацкий премьер. Игорь Матович объявил, что те, у кого результаты тестов на коронавирус окажутся положительными, будут вынуждены отправиться на домашний карантин.

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