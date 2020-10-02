Премьер Литвы предупредил бизнес, работающий в Беларуси 4 2.10.2020, 7:48

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Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Из-за беззакония можно потерять все.

В связи с тем, что Беларусь в последнее время ужесточила требования к работе литовских автоперевозчиков, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозок Linava Ромас Аустинскас говорит, что ситуация стабилизировалась. И все же часть потока грузов перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси, сообщает delfi.lt.

— Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют, — сказал BNS Аустинскас.

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас сказал, что часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Беларуси.

Однако, как сказал Буйвидас BNS, в таком случае «начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью».

Начальник Отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в четверг сказал BNS, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная.

Между тем на погранпереходе Терехово, что на латвийско-российской границе, сейчас ожидает около 200 грузовиков, однако это нормальная ситуация, говорит Мишутис, ссылаясь на данные латвийских пограничников.

Вместе с тем премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что ситуация в Беларуси представляет угрозу для работающего там литовского бизнеса.

— В случае с отдельными секторами эта угроза есть. Мы видим, что действует «традиционная» для Беларуси схема, когда в компанию приходит белорусский аналог нашей Службы расследования финансовых преступлений и выясняет, смотрит, может, какие-то налоги не заплатили. Мы все понимаем, кто и с какой целью послал. Это беспокоит, поскольку там бизнеса немало, у него могут возникнуть проблемы, — сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

Однако он повторил, что Беларуси невыгодно переориентировать свои грузы из Клайпедского порта в российские.

— Экономические параметры и в случае с сыпучими грузами, и в случае с нефтепродуктами (показывают), что Беларуси невыгодно переориентировать их в российские порты. Это был бы экономический крах, — сказал Сквернялис.

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