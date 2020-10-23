Ученые выяснили, когда у наших предков появились способности к языку 1 23.10.2020, 9:16

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Проплиопитеки (египтопитек)

Международная группа ученых выяснила, когда возникли основные «строительные блоки» языка.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Главная особенность, которая отличает человека от других животных, — наличие речи. Благодаря ей люди стали одним из самых успешных видов на планете, научившись эффективно обмениваться информацией, идеями и культурой. Ни одно другое животное не обладает такой особенностью в той степени, в какой она есть у человека, поэтому появление способностей к языку имеет решающее значение для понимания того, как формировался феномен рода Homo, пишет Naked science.

И, как выяснила международная группа ученых под руководством профессора Саймона Таунсенда из Уорикского университета (Великобритания), способность к обработке отношений между словами и предложениями появилась еще во времена так называемых египтопитеков — 30-40 миллионов лет назад. То есть в ту далекую эпоху, когда наши предки еще имели хвост, вес их мозга был не более 30 граммов (как у современной кошки), а общая масса тела равнялась порядка шести килограммам.

Между тем наборы звуков (отдельные слова) могут понимать и другие виды животных — например, собаки. А вот способность к обработке отношений между словами в предложении (независимо от того, находятся слова рядом друг с другом или нет) — вероятно, одна из ключевых способностей именно приматов, как выяснили те же исследователи. Такая зависимость бывает смежной и несмежной. Например, из словосочетания «собака, укусившая кошку, убежала» мы понимаем, кто кого укусил, а кто — убежал, хотя слова «кошка» и «собака» стоят рядом, а другие слова — нет.

Чтобы выяснить это, ученые создали ряд «искусственных грамматик», при помощи которых проверяли способность людей, мартышек и шимпанзе обрабатывать взаимосвязи между звуками. При этом ученые использовали в таких последовательностях не слова, а наборы бессмысленных тонов.

И люди, и шимпанзе, и мартышки с легкостью справились с заданиями и смогли обработать отношения между смежными и несмежными звуковыми элементами. Таким образом, ученые пришли к выводу, что обработка несмежных зависимостей широко распространена среди приматов и возникла очень давно, еще до того, как линия людей и шимпанзе отделилась от линии мартышкообразных — по крайней мере 40 миллионов лет назад.

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