В Минске назревает новый градостроительный скандал 24.10.2020, 14:25

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Сотни жителей района взбунтовались.

Пока в Ждановичах борются за сохранение парка, в Минске назревает новый градостроительный скандал. Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского — давно предмет спора местных жителей и чиновников, а в середине октября людям сообщили — здесь хотят построить многоквартирный дом, пишет realt.by.

22 октября местные собрались, чтобы высказаться «против» стройки, но, как оказалось, обсуждение отменили. Диалога не получилось, но жители решили действовать.

Что хотят построить

Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского находится в уникальном минском квартале, где живут люди с нарушением или отсутствием зрения, а вокруг домов создана специальная инфраструктура, чтобы эта жизнь была проще. Сегодня спорная площадка выглядит так.

Со слов местных жителей, в 2009 году люди просили президента построить здесь дом или общежитие для сотрудников У П Светоприбор ООО «БелТИЗ» — единственного предприятия в Минске, где работают люди с плохим зрением. Но безрезультатно — в апреле 2016 года президентским указом участок отошел «Заводу эффективных промышленных конструкций». Изначально застройщик хотел возвести здесь 16-этажку, но жители выступили «против», а РУП «Главгосстройэкспертиза» выдало отрицательное заключение государственной экспертизы.

Концепцию пересмотрели, и теперь у лесопарка «Медвежино» предлагается построить двухсекционный дом переменной этажности (4, 6, 8 этажей) на 81 квартиру: 41 однокомнатная, 14 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Проект также предусматривает плоскостную автостоянку на 98 машиномест. Площадь застройки — 1 244,20 м.кв., площадь жилого здания — 6 114,89 м.кв. Заказчик проекта — коммунальное унитарное предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций», разработчик проекта — УП «Белстройцентр».

Что думают местные жители

Однако местные против и 16-этажного, и 8-этажного дома. Среди основных претензий к проекту — нарушение границ существующей и обслуживаемой застройки. Местные не понимают, на каком основании в проект включены границы существующей парковки и оборудованной детской площадки, которые находится в зоне обслуживания города. Со слов собравшихся, парковочных мест в районе уже недостаточно.

— На основании чего будут разрушены существующие элементы инфраструктуры квартала, которые выполнены согласно проекта застройки? — не понимают люди.

Помимо вопросов, есть и предложения. Вместо нового строительства люди предлагают за свой счет облагородить территорию спортивными объектами и зонами отдыха, а решение о выделении участка признать ошибочным:

— Просим признать ошибочным выделение данного земельного участка под уплотнение застройки и предложить застройщику альтернативный земельный участок под застройку. Обращаем внимание, что данный земельный участок выделен во время руководства главного архитектора Минска Павла Лучиновича (вступил в должность в феврале 2015 г.), известного по коррупционным делам с земельными участками и отбывавшего наказание за данные преступления, — написали активисты в администрацию.

Будет ли повторно назначено общественное обсуждение — пока неизвестно. Ни информации о переносе, ни причины отмены на сайте aдминистрации Фрунзенского районе не указаны. В ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. Минска «ЗОРКА», где должна была состояться презентация, считают, что мероприятие отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. К слову, это второе за месяц отмененное общественное обсуждение во Фрунзенском районе.

Жители собрали более 400 подписей против уплотнения.

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