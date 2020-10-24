У штаб-квартиры МОК прошел пикет в поддержку белорусских спортсменов
- 24.10.2020, 18:49
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Поддержали акцию депутаты швейцарского парламента, представители профсоюзов, ученые и студенты.
Представители Белорусско-швейцарской ассоциации Razam.ch провели в Лозанне пикет и митинг в поддержку репрессированных белорусских спортсменов у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета, сообщает tut.by.
Поддержку акции выразили депутаты швейцарского парламента, представители профсоюзов, ученые и студенты.
Митингующие несли плакаты с портретами Елены Левченко, Павла Ситенкова, Николая Козеко, Светланы Куделич и других пострадавших спортсменов и тренеров.
По окончании мероприятия активисты белорусской диаспоры по приглашению представителей МОК провели переговоры с чиновниками, обсудив ситуацию в Беларуси и факты давления на спортсменов. Активисты передали МОК открытое письмо от Белорусского фонда спортивной солидарности, возглавляемого трехкратной призеркой Олимпийских игр Александрой Герасименей, в котором было рассказано о давлении на спортсменов в Беларуси.
Активисты и представители Белорусского фонда спортивной солидарности призвали МОК:
— ускорить расследование фактов дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов;
— приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и любое финансирование до тех пор, пока не прекратятся нарушения Олимпийской хартии и политическое давление на спортсменов;
— оказать помощь тем белорусским спортсменам, которым по политическим причинам было отказано в возможности тренироваться в Беларуси или которые были несправедливо отстранены от спортивных мероприятий или изгнаны из страны;
— перенести все спортивные мероприятия из Беларуси в связи с тем, что в стране сложилась атмосфера открытого насилия в отношении спортсменов, что прямо противоречит духу свободы и честного соревнования.