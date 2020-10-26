В Слуцке массово судили тех, кто возлагал цветы к памятнику жертвам Холокоста

В Слуцке массово судили тех, кто возлагал цветы к памятнику жертвам Холокоста7
- 26.10.2020, 22:08
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Фашизм в центре Европы.
В среду 21 октября чуть больше 10 жителей Слуцка возложили цветы к памятнику сожженным и убитым узникам Слуцкого гетто. Позже задержали некоторых из них. 26 октября над возложившими цветы прошли первые суды, передает kurjer.info.
Журналистку Зинаиду Тимошек задержали у неё дома 23 октября. Она также сообщила, что задержан Евгений Озёрный.
Супруги Ирина и Андрей Крот в воскресенье принесли Зинаиде и Евгению передачу в РОВД. Андрея Крота задержали, а на его жену составили протокол и отпустили до суда.
Ещё на двух человек за это же возложение написали протоколы сегодня 26 октября, когда они пришли к РОВД поддержать тех, кого должны были судить.
26 октября суды прошли над Андреем Кротом, Ириной Крот, Зинаидой Тимошек и Евгением Озёрным. Их обвиняли по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Все заседания вёл судья Александр Шутко. Суд назначил:
Андрею Кроту — штраф 30 базовых величин (810 рублей),
Ирине Крот — штраф 20 базовых величин (540 рублей),
Зинаиде Тимошек — штраф 40 базовых величин (1080 рублей),
Евгению Озёрному — 10 суток ареста.
Еще двоих задержанных сегодня будут судить завтра. Один из них, Юрий Городник, не вышел из РОВД после 18.00. Оставили ли его в изоляторе — пока неизвестно. Ещё на одну девушку составили протокол и выпустили до суда.