В Слуцке массово судили тех, кто возлагал цветы к памятнику жертвам Холокоста 7 26.10.2020, 22:08

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Пришедшие на суды слушатели. Их не пустили. Фото: Олеся Белая/kurjer.info

Фашизм в центре Европы.

В среду 21 октября чуть больше 10 жителей Слуцка возложили цветы к памятнику сожженным и убитым узникам Слуцкого гетто. Позже задержали некоторых из них. 26 октября над возложившими цветы прошли первые суды, передает kurjer.info.

Журналистку Зинаиду Тимошек задержали у неё дома 23 октября. Она также сообщила, что задержан Евгений Озёрный.

Супруги Ирина и Андрей Крот в воскресенье принесли Зинаиде и Евгению передачу в РОВД. Андрея Крота задержали, а на его жену составили протокол и отпустили до суда.

Ещё на двух человек за это же возложение написали протоколы сегодня 26 октября, когда они пришли к РОВД поддержать тех, кого должны были судить.

26 октября суды прошли над Андреем Кротом, Ириной Крот, Зинаидой Тимошек и Евгением Озёрным. Их обвиняли по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Все заседания вёл судья Александр Шутко. Суд назначил:

Андрею Кроту — штраф 30 базовых величин (810 рублей),

Ирине Крот — штраф 20 базовых величин (540 рублей),

Зинаиде Тимошек — штраф 40 базовых величин (1080 рублей),

Евгению Озёрному — 10 суток ареста.

Еще двоих задержанных сегодня будут судить завтра. Один из них, Юрий Городник, не вышел из РОВД после 18.00. Оставили ли его в изоляторе — пока неизвестно. Ещё на одну девушку составили протокол и выпустили до суда.

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