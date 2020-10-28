Студенты-лингвисты продолжают массовую забастовку

Студенты-лингвисты продолжают массовую забастовку1
- 28.10.2020, 13:52
- 1,490
Акции проходят в Лингво-гуманитарном колледже и МГЛУ.
Студенты Лингво-гуманитарного колледжа собрались в холле учебного заведения и проводят там забастовку, сообщает «Белсат».
Администрация Лингво-гуманитарного колледжа не пускает родителей на беседу с директором о вчерашних задержаниях.
Студенты скандируют: «Пропускай!».
В Минском лингвистическом университете студенты и преподаватели собрались в актовом зале, чтобы обсудить забастовку.