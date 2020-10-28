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Студенты-лингвисты продолжают массовую забастовку

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  • 28.10.2020, 13:52
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Студенты-лингвисты продолжают массовую забастовку

Акции проходят в Лингво-гуманитарном колледже и МГЛУ.

Студенты Лингво-гуманитарного колледжа собрались в холле учебного заведения и проводят там забастовку, сообщает «Белсат».

Администрация Лингво-гуманитарного колледжа не пускает родителей на беседу с директором о вчерашних задержаниях.

Студенты скандируют: «Пропускай!».

В Минском лингвистическом университете студенты и преподаватели собрались в актовом зале, чтобы обсудить забастовку.

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